“Si no es el rey, es Risto”, bromeaban en plató instantes antes de que Mejide apareciera en pantalla. El presentador confirmó entonces que su descanso estival terminaría antes de tiempo, aunque lo hizo a su manera y con una referencia directa a Pedro Sánchez.

El anuncio se produjo el pasado viernes, durante los últimos minutos del programa. “También nosotros tenemos una última hora”, avanzaba Laila Jiménez desde la mesa antes de descubrir la identidad del autor de un misterioso mensaje dirigido tanto a los colaboradores como a los espectadores.

Risto Mejide vuelve este lunes 31 de agosto a ‘Todo es mentira’ . Y lo hace antes de lo previsto, lejos del plató y con uno de esos mensajes cargados de ironía que no tardan en convertirse en toda una declaración de intenciones. El presentador ha decidido adelantar un día su regreso de las vacaciones para comandar desde Ceuta una edición especial del programa dedicada a los últimos acontecimientos vividos en la ciudad autónoma.

“Yo quería hacer unas vacaciones al estilo presidente del Gobierno, pero no ha podido ser. Así que, para celebrar que el próximo lunes empiezo la temporada, un día antes de lo previsto, voy a dedicaros unas cuantas canciencillas”, anunció.

La particular lista de canciones de Risto Mejide

Risto no se limitó a comunicar su regreso. También preparó una peculiar playlist con las canciones que, según aseguró, más había escuchado durante el año. Una selección musical que escondía varios mensajes políticos y que comenzó con ‘Insurrección’, uno de los grandes clásicos de El Último de la Fila.

Después llegó el turno de ‘Demasiado tarde’, de Edurne y Carlos Baute, antes de dar paso a ‘Promesas que no valen nada’, de Los Piratas. Esta última canción estuvo acompañada por unas palabras sobre el compromiso de movilizar todos los recursos del Estado para que Ceuta recupere cuanto antes la normalidad.

“Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes. Promesas que no valen nada”, sonaba a continuación, dejando bastante claras las intenciones de una lista que estaba muy lejos de ser una inocente recomendación musical.

El tramo final fue todavía más directo. Risto enlazó dos canciones tituladas ‘Nos mienten’ y cerró su intervención con otra pregunta lanzada a través de la música: “¿Por qué nos mienten?”. “Espero que os gusten, que os hayan interesado. Y si queréis más recursos, que los pidan”, remató el presentador.

Risto Mejide regresa hoy desde Ceuta

La intervención provocó las risas y los comentarios de los colaboradores de ‘Todo es mentira’, que detectaron enseguida el tono utilizado por Risto. “Es el tono de Pedro Sánchez recomendando canciones”, apuntaron desde la mesa, donde definieron la grabación como una versión “chill, veraniega y presidencial” del presentador.

“Viene con ganas, viene fuertecito”, admitieron después de escuchar la selección. Una frase que sirve también como anticipo de la nueva temporada del programa.

Risto Mejide estará esta misma tarde en Ceuta para presentar un especial de ‘Todo es mentira’ centrado en la crisis migratoria y contar desde el terreno lo que está sucediendo en la ciudad autónoma. Será el adelanto de su regreso definitivo al plató, previsto para este martes 1 de septiembre. Las vacaciones se le han terminado antes de tiempo, pero, por el tono de su mensaje, parece evidente que vuelve con la música —y la ironía— a todo volumen.

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