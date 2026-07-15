Todo es mentira 15 julio 2026

Javier Chicote, colaborador de 'Todo es mentira', sorprendía con un inesperado 'post' anunciando su salida del 'ABC': el motivo que hay detrás de esta decisión

Risto Mejide no ha querido hacer como si nada pasase en 'Todo es mentira' y ha interrumpido el programa para hacerle una pregunta al colaborador Javier Chicote en relación con un tuit en ‘X’ que ha publicado recientemente y en el que termina su relación con ‘ABC’, el periódico para el que lleva años haciendo reportajes y exclusivas. “Hay una cuestión que no podemos dilatar ya más, que es el elefante en la habitación”, ha dicho antes de preguntarle directamente por el motivo. Tras hablar con él en privado y sorprendido todavía por esta noticia, Risto Mejide no ha dudado en hacer la pregunta en público a Javier Chicote. “Yo te considero uno de los mejores periodistas de investigación del país e, igual que a mí, a mucha gente nos ha chocado un mensaje y, sobre todo, una decisión que no sé si ha sido tuya o ajena”, ha señalado el presentador.

Sin ningún tipo de problema y con toda naturalidad, el periodista y colaborador de ‘Todo es mentira’ ha abordado la situación para explicar el motivo que hay detrás de su inesperada salida del ‘ABC’. “A mí no me habían despedido nunca de ningún sitio, pero el viernes me despidieron de 'ABC'”, ha sido el primer titular que ha dejado de forma directa a esa pregunta. Javier Chicote y el motivo de su salida de ‘ABC’ A esta declaración le han seguido otras que han dejado entrever que la situación para el periodista cada vez era más difícil en la redacción del diario. “Me llamaron, me convocaron a una reunión con el director y me comunicaron que empieza una nueva etapa y que quieren hacer otra cosa y que ya no contaban conmigo". “Yo no voy a estar en un sitio en el que no me quieren”, ha añadido Javier Chicote, quien además confiesa que hace mucho tiempo que se quedó “sin esquina” y completamente desprotegido en su puesto de trabajo: “Mi salida tenía que producirse y yo no me quise ir porque no me dio la gana”, ha contado hasta que ahora los hechos se han precipitado.

Javier Chicote habla de su salida inesperada del 'ABC' en 'Todo es mentira'