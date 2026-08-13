Todo es mentira 13 agosto 2026

La entrevista de la ministra de Ciencia ha provocado una sorprendente escena: Rahola y Cifuentes, normalmente ideológicamente enfrentadas, han compartido opinión sobre el discurso de Diana Morant

La entrevista de Diana Morant a 'Todo es mentira' ha dejado una escena que pocas veces se ha visto. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje dirigido a las niñas y jóvenes españolas, animándolas a acercarse al mundo científico aprovechando el impacto social del histórico eclipse solar. "Hoy es un día para animar a las niñas a que hagan ciencia", ha señalado la ministra, que también ha insistido en que muchos condicionantes culturales siguen provocando que las jóvenes no se vean capaces de desarrollar una carrera científica. "Hoy es el día para que cojamos las manos de las niñas, de las jóvenes de nuestro país, y les digamos: 'Tú también puedes", ha añadido. Pero sus palabras no han convencido todos: Pilar Rahola y Cristina Cifuentes, pese a mantener posiciones políticas muy alejadas, han terminado coincidiendo en su valoración y compartiendo una misma crítica hacia el mensaje de la ministra.

Pilar Rahola estalla contra el discurso de la ministra La primera en reaccionar ha sido Pilar Rahola, que no ha ocultado su incomodidad durante los últimos segundos de la entrevista. "No puedo, no puedo. Me estaba poniendo nerviosa", ha comenzado diciendo. La periodista ha criticado el tono empleado por la ministra y ha asegurado que esperaba otro tipo de planteamiento por parte de una responsable política. "Parecía la madre superiora explicándome el cielo, qué bonito que era", ha ironizado. Rahola, además, ha cuestionado la apelación a las niñas y a las mujeres para fomentar las carreras científicas: "¿Y este rollo ideológico al final? 'Las niñas, la ciencia...'. ¡Poned dinero en ciencia si queréis científicas!", ha exclamado. Para la colaboradora, la responsabilidad de los representantes públicos no pasa por lanzar mensajes inspiradores, sino por desarrollar políticas concretas que permitan fortalecer el sistema científico.

"Los políticos no son poetas ni son madres superioras. Los políticos gestionan el dinero público", ha sentenciado para concluir: "Si quieren conseguir que las mujeres sean científicas y que los jóvenes, en general, hagan ciencia, más dinero para ciencia, que España está a la cola". Cristina Cifuentes, de acuerdo con Pilar Rahola Lo más llamativo del debate ha llegado cuando Cristina Cifuentes ha tomado la palabra para reconocer que compartía la opinión de Rahola: "Estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar". La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha querido, además, aportar datos para desmontar el argumento de la ministra y ha recordado que las mujeres ya representan la mayoría del alumnado universitario. Según ha explicado, el 56,5 % de los estudiantes universitarios son mujeres y, además, también son mayoría en las carreras científicas: "Concretamente, el 57,1 % de los estudiantes universitarios en España en carreras de ciencias son mujeres", ha asegurado. Cifuentes ha definido el mensaje de Morant como un discurso "demagógico" y "paternalista".