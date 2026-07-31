Fabián Pérez compara la llegada de inmigrantes a Ceuta con la de 2021 y destaca el cambio que más le preocupa

Todo es mentira 31 julio 2026

El periodista recuerda la crisis migratoria que vivió hace cinco años sobre el terreno y explica por qué considera que la situación actual presenta un escenario distinto.

Las imágenes de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta han vuelto a situar a la ciudad autónoma en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones comienzan a valorar la dimensión de lo ocurrido y los cuerpos de seguridad tratan de responder a una situación especialmente compleja, el debate también ha puesto el foco en las similitudes y diferencias con la crisis migratoria vivida en 2021. En 'Todo es mentira', el periodista Fabián Pérez aportó una perspectiva poco habitual. Él fue uno de los profesionales que cubrió sobre el terreno aquellos acontecimientos hace cinco años y, tras ver las imágenes actuales, explicó qué ha cambiado desde entonces. Su conclusión fue clara: aunque existen paralelismos evidentes, el perfil de las personas que están llegando ahora a Ceuta es muy diferente al de aquella crisis. Un recuerdo para la población de Ceuta Antes de entrar en el análisis de la situación, Fabián Pérez quiso enviar un mensaje de apoyo a los vecinos de la ciudad autónoma. El periodista recordó el trato que recibió cuando cubrió la crisis migratoria de 2021 y destacó la actitud de la población ceutí durante aquellos días especialmente complicados.

Según explicó, los ciudadanos le abrieron las puertas para contar cómo vivían una realidad que forma parte de su día a día y puso en valor la convivencia y la capacidad de integración que, en su opinión, caracteriza a Ceuta durante todo el año. Ese recuerdo sirvió como punto de partida para comparar dos episodios que, pese a desarrollarse en un mismo escenario, presentan diferencias importantes. La diferencia que, según Fabián Pérez, cambia el escenario La principal reflexión del periodista llegó al analizar quiénes protagonizan ahora la llegada de inmigrantes. Mientras que en 2021 recuerda haber encontrado a numerosos menores y adolescentes, muchos de ellos estudiantes que habían salido del colegio y que incluso habían sido engañados con falsas promesas sobre lo que encontrarían al otro lado de la frontera, considera que la realidad actual es distinta. "Ahora hay muchos hombres adultos", señaló durante su intervención. Aunque también aseguró que entre quienes cruzan siguen apareciendo familias completas, madres, padres, niños y adolescentes, considera que el peso que tienen ahora los adultos modifica de manera significativa el escenario al que deben hacer frente las autoridades. El recuerdo de los menores que cruzaron en 2021 Para explicar esa diferencia, Fabián Pérez recuperó algunas de las escenas que más le marcaron durante la cobertura realizada hace cinco años. Recordó que entonces llegó a mostrar en el programa el boletín de notas de uno de los menores que había cruzado la frontera y que terminó solo en la playa. Aquel episodio reflejaba, según explicó, el perfil predominante durante la crisis migratoria de 2021, con numerosos jóvenes que abandonaban Marruecos tras haber recibido informaciones falsas o expectativas irreales sobre lo que les esperaba en España. Ese recuerdo contrasta, a su juicio, con las imágenes actuales, donde la presencia de adultos resulta mucho más visible.

Fabián Pérez compara la llegada de inmigrantes a Ceuta con la de 2021 y destaca el cambio que más le preocupa