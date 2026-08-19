Todo es mentira 19 agosto 2026

El experto en comunicación digital Borja Adsuara ha asegurado que el cambio en el universo de los creadores de contenido no responde únicamente al cansancio del público, sino también a una nueva normativa

Las llamada 'caída de los influencers' está generando gran polémica, pero no termina de quedar claro si los creadores de contenido están asistiendo al principio de su declive o si, simplemente, están viviendo una transformación obligada por las nuevas exigencias de la audiencia y del mercado. Las polémicas protagonizadas por algunos de los rostros más conocidos de internet han provocado un intenso debate sobre el papel que desempeñan los influencers en la sociedad. Los escándalos, las críticas y los boicots se han multiplicado, mientras cada vez más usuarios cuestionan la autenticidad de quienes, durante años, han convertido su día a día en un negocio millonario.

'Todo es mentira' ha analizado si realmente existe una crisis en el sector y ha contado con la opinión de Borja Adsuara, experto en Derecho Digital, que ha lanzado una reflexión que desmonta buena parte del discurso que circula en torno a la supuesta caída de los influencers. La nueva ley que está cambiando las reglas del juego Las declaraciones de ElXokas sobre Ester Expósito, sus comentarios posteriores durante una retransmisión en directo o las teorías difundidas por algunos influencers en relación al eclipse han vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente: ¿han perdido la credibilidad los creadores de contenido? Según el estudio 'Navegantes en la red', elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, siete de cada diez seguidores consideran que existe un abuso de la publicidad encubierta y casi la mitad cree que los influencers han perdido credibilidad.

Sin embargo, Borja Adsuara ha defendido una teoría distinta. Para él, el principal cambio no tiene tanto que ver con el rechazo del público como con la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Audiovisual. El experto ha explicado que los creadores de contenido están obligados ahora a asumir responsabilidades que hasta hace poco no existían. La publicidad encubierta, la protección de los menores o determinadas cuestiones fiscales forman parte de un marco regulatorio mucho más exigente. "Ha entrado en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde ahora se le puede exigir responsabilidad a los influencers, cosa que antes no. Ya son como un medio de comunicación donde tienen que cumplir las normas de publicidad, no puede haber publicidad encubierta, donde tienen que tomar también normas de protección a los menores de edad, aparte de cuestiones fiscales, etcétera. Con lo cual, se van a tener que profesionalizar mucho más", ha asegurado. La gran contradicción de las redes sociales, según Borja Adsuara Adsuara ha señalado también una de las grandes contradicciones del ecosistema digital actual: quienes más critican a determinados influencers continúan siguiéndolos. "A mí me hace gracia porque los mismos que critican a los influencers siguen a esos influencers para criticarlos", ha afirmado. Para el experto, los haters forman parte de la audiencia y contribuyen, de manera involuntaria, a aumentar la visibilidad de aquellos a los que cuestionan, es decir, según sus palabras, lo que genera indignación sigue captando la atención: "Los haters son unos seguidores más", y ha añadido: "Todo aquello que nos parece deleznable es lo que tiene éxito porque la gente le sigue justamente para decir que es deleznable", ha concluido.