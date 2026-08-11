Todo es mentira 11 agosto 2026

Yago Álvarez ha cuestionado el gasto de la presidenta de la Comunidad de Madrid en su viaje a México y Esperanza Aguirre ha defendido a Ayuso cargando contra Sánchez

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México ha provocado un nuevo enfrentamiento en 'Todo es mentira'. El programa ha puesto sobre la mesa el descuadre entre los 623 euros declarados por la presidenta de la Comunidad de Madrid y los aproximadamente 15.000 euros registrados por tres de sus consejeros durante los nueve días que duró el desplazamiento. Una cuestión que ha enfrentado a Yago Álvarez y Esperanza Aguirre cuando el colaborador ha tratado de poner el foco en quién se hizo cargo realmente de los gastos de la presidenta.

La conversación comenzaba con una pregunta directa de Leila Jiménez a Yago Álvarez: "¿Es posible que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya gastado solo 623 € en 9 días de viaje en México?". El colaborador explicaba que los gastos que había declarado Ayuso correspondían únicamente al uso de una sala de reuniones de Aena en la T4 de Barajas, tanto a la ida como a la vuelta. "Isabel Díaz Ayuso no ha declarado ni un solo gasto realmente imputable a lo que es el viaje", señalaba Yago. Y ahí situaba la cuestión que, según explicaba, quería aclarar: quién había pagado el viaje y el alojamiento de la presidenta. "Si es un viaje institucional, tiene que decir quién ha pagado" Esperanza Aguirre entraba entonces en el debate para defender que Ayuso había acudido a México como invitada. "Ha ido invitada a México", afirmaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, pero reconocía desconocer quién se había hecho cargo de esos gastos. Yago Álvarez le recordaba entonces que, si se trataba de un viaje institucional, debía conocerse quién había asumido el coste. "Si es un viaje institucional y va invitada, tiene que decir quién ha pagado su viaje. Eso lo dice la legislación", apuntaba.

Aguirre restaba importancia a los 623 euros declarados por Ayuso y ponía el foco entonces en otros desplazamientos del presidente del Gobierno. "A mí no me importa nada 630 € de Isabel Díaz Ayuso", decía, antes de preguntarse por el coste de los viajes de Pedro Sánchez a China. La comparación hacía que la conversación subiera de tono. Yago insistía en que una cuestión no impedía fiscalizar la otra. "Esto no es un juego de 'y tú más'. Queremos saber quién pagó a Ayuso, por qué, qué hizo durante todos esos días que no hay nada escrito sobre ello", replicaba, y añadía: “Es que estás intentando tapar lo de Ayuso con eso”. ¿Y la agenda "vacía"? El colaborador de 'Todo es mentira' también señalaba otro de los puntos que, según explicaba, habían llamado su atención: las agendas de Ayuso y de las personas que la acompañaron aparecían vacías del 2 al 11 de mayo, pese a que la Comunidad de Madrid había difundido información sobre algunas actividades institucionales durante el viaje. Yago hacía referencia, entre otras cuestiones, a la medalla que Ayuso recibió durante su estancia en México y a una partida de gastos de uno de los consejeros en la que se hablaba de "acompañamiento a las reuniones empresariales de la presidenta de la Comunidad de Madrid". "¿Con qué empresas?", preguntaba el colaborador. "¿Por qué las agendas, tanto de ella como de las tres personas que viajan con ella, están totalmente vacías?", insistía. Aguirre volvía a defender que era habitual que en determinados viajes institucionales el alojamiento corriese a cargo de las personas o entidades que realizaban la invitación: "Muchos viajes institucionales donde me han invitado y el que me invitaba pagaba el hotel", explicaba.

Leila Jiménez tiene que intervenir: "Vamos a rebajar" La conversación subió de tono y Leila Jiménez trataba de rebajar la tensión entre ambos colaboradores: “Vamos a rebajar, que entre los dos no se está entendiendo demasiado”, sin embargo, el intercambio continuaba cuando Aguirre aseguraba que se comprometía a intentar conseguir información sobre esos gastos. “Acaba de decir Esperanza que se va a comprometer a que cuenten esa información. Lo acabas de decir, Esperanza, acabas de decir: "Yo misma me voy a encargar...", apuntaba la presentadora, y Aguirre asentía: “Sí que lo he dicho, me comprometo, pero en México no es fácil”. El debate llegaba incluso a la ausencia de Ayuso en determinados actos durante su estancia en México. Aguirre explicaba que la presidenta madrileña había tenido previsto acudir a distintos acontecimientos, pero que finalmente no pudo hacerlo porque había una intención oculta “de hundir el viaje de Isabel”.