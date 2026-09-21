Exclusiva | Leire Díez, sobre la jueza Biedma: "Si todos miramos nuestros cuadernos, probablemente aparecerán cosas descontextualizadas"

Rocho ha relatado al programa que ha recibió información personal de la magistrada, incluyendo su dirección, fotografías y datos sobre sus rutinas. "A mí me mandaron la dirección de su casa, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas, muchísima información", ha explicado.

'El Tiempo Justo' ha destapado en exclusiva el contacto que una persona del entorno de Leire Díez mantuvo con Cintia Rocho, líder de 'Los Rocho' , para pedirle que actuara contra Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa relacionada con el hermano de Pedro Sánchez.

Según su testimonio, aunque nadie le dijo expresamente qué debía hacer con esos datos, las peticiones le hicieron pensar que el objetivo era intimidar a la jueza. "¿Por qué me envías una dirección de una magistrada? A mí me lleva a pensar que quieren que vaya a su casa", ha señalado Rocho.

El entorno de Leire Díez habría recurrido a Cintia Rocho debido a la relación judicial que el hermano de la líder de 'Los Rocho' tenía con Beatriz Biedma. La jueza ha aparecido en las anotaciones del cuaderno de Leire Díez y, según un informe de la UCO, ha dejado constancia de que se ha sentido amenazada. Rocho ha asegurado que ha comprendido la conexión entre aquellos contactos y las anotaciones después de conocer públicamente el contenido del cuaderno y la decisión de Biedma de personarse como acusación popular en la causa relacionada con la denominada 'Trama Leire.

"Yo sabía que iban a por ella de alguna manera, de una o de otra forma", ha afirmado. La líder de 'Los Rocho' también ha explicado que le ofrecieron integrarse en otra familia, algo que ha relacionado con las peticiones que recibió.

Leire Díez, por su parte, ha defendido ante 'El Tiempo Justo' que las anotaciones de su cuaderno no pueden interpretarse fuera de contexto. "¿Por qué te tengo que dar explicaciones yo de los que anoto en un cuaderno?", ha preguntado.

Además, la 'fontanera' del PSOE ha sostenido que algunos nombres y referencias publicados no guardan relación con los hechos que se investigan y ha negado que "Celsa" haga referencia a la droga: "Lo de la Celsa no tiene absolutamente nada que ver con La Celsa de la droga", ha asegurado.

Leire ha explicado que "Celsa" se refiere a "Celso", en alusión a un diputado del PSOE. Las declaraciones de Rocho, unidas a la documentación mencionada y a la denuncia de Biedma, han situado nuevamente el supuesto intento de amedrentar a la magistrada en el centro de la investigación sobre el entorno de Leire Díez.