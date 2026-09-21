“María Santos, el juez ha dado tres días a Zapatero, ¿para qué?”, ha preguntado Nacho Abad al introducir la información. La periodista ha respondido con una puntualización: según su relato, la petición de documentación venía de tiempo atrás.

Según ha explicado María Santos durante su intervención, las hijas de Zapatero están citadas para declarar el próximo 30 de noviembre . Una fecha que la periodista ha comunicado después de detallar el requerimiento del juez Calama para que el expresidente aporte la información sobre las joyas.

La fecha de declaración de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y la documentación sobre el origen de sus joyas han centrado parte de la actualidad en ‘En boca de todos’ . El espacio presentado por Nacho Abad ha repasado las novedades judiciales que afectan al expresidente del Gobierno, con tres asuntos sobre la mesa: la entrega de los documentos requeridos, una nueva valoración de las piezas y la comparecencia de sus hijas.

“Le ha dado tres días, ¿vale? Pero realmente le ha dado meses”, ha señalado Santos. La colaboradora ha explicado que el magistrado reclama los documentos que permitan aclarar la procedencia de las piezas.

El plazo de 72 horas se ha convertido así en uno de los puntos centrales de la conversación. Abad ha insistido en la necesidad de explicar el origen de unas joyas cuyo valor, según la tasación mencionada durante el programa, ronda los 1,3 millones de euros.

Una nueva tasación para determinar su valor

La segunda novedad expuesta en el plató ha sido el encargo de un nuevo estudio gemológico y una nueva tasación. Durante la conversación se ha identificado a Cristina Llanes, vinculada a la joyería madrileña Llanes, como la profesional encargada de esta valoración.

El objetivo, según han explicado en el programa, es contrastar el resultado con el análisis realizado anteriormente por Ansorena. “Nueva tasación de las joyas, a ver si vale lo mismo que ha dicho Ansorena”, ha resumido Abad. Santos ha sostenido que el importe podría ser superior al de la primera estimación.

La periodista también ha afirmado que Zapatero habría intentado obtener certificados sobre las piezas a través de distintas familias reales de países árabes, sin conseguirlos.

Tras abordar las joyas, María Santos ha anunciado la tercera novedad: “Sus hijas van a tener que declarar finalmente el 30 de noviembre”.

El programa también ha mencionado supuestos pagos relacionados con la elaboración y la maquetación de un informe.

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