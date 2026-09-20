Santiago Abascal: "Yo nunca he llamado perro a Sánchez, el perro es un animal leal y él es un traidor"

"Estoy preocupado e indignado por la posición del gobierno", decía Santiago Abascal sobre Ceuta en su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Apuntaba que, según el presidente del Gobierno, si la situación se repitiera, lo que hay que hacer es "nada porque es peor" pero se preguntaba: "¿No les importan los muertos? ¿Las mujeres violadas? ¿La violencia que se está produciendo en Ceuta? Claramente no, Sánchez ha lanzado un mensaje y es que nuestra frontera está abierta para que entren cuando quieran".
En su opinión, la imagen de España es "penosa", añade que el presidente del Gobierno "obedece instrucciones de Rabat" y dejaba caer: "No sabemos cuál es la deuda exacta o el chantaje de Marruecos".
Abascal añadía que Sánchez se “empecina” en no devolver a los menores y a los “invasores”. El líder de Abascal justificaba este término asegurando que se ha detenido a 30 personas de las que diez tenían orden de entrada en prisión: "Nos están mandando a lo peorcito de cada casa de Marruecos. A los criminales, a la gente que pincha con una navaja".
"Está comprado por Marruecos, no hay otra explicación", afirmaba y, cuando le preguntaban qué relación debe haber con nuestros vecinos, matizaba: "Si tiene uno un vecino pero se te mete en casa (...) Nos han declarado la guerra híbrida ¿Cómo podemos tener una buena vecindad con Marruecos? Que no nos invadan, que no reclamen una parte de nuestro salón, que no nos metan gentuza en nuestra casa".
Por otro lado, el líder de VOX ha propuesto acusar a Pedro Sánchez “por traición” pero no tiene los votos que necesita ya que hace falta “una mayoría absoluta”: “Hay 33 diputados que votarían por ello (…) No voy a decir lo que haría el PP pero es una votación secreta, quizá hay algún diputado que cree que ha llegado el momento y que pueda hacerlo sin tener que explicarlo”.
Además, Abascal niega que haya denominado “perro” a Pedro Sánchez y asegura que nunca lo haría: “Un perro me parece un animal leal”.
Hablando sobre las encuestas, Santiago Abascal dudaba porque ve que dicen “lo mismo que en el 23”, cuando Pedro Sánchez “volvió a hacerse con el poder”: “Las encuestas se equivocaron, no estoy dispuesto a poner el carro antes que los bueyes, está vivito y coleando, está gobernando, tiene apoyo internacional. Va a utilizar el poder de manera legal e ilegal para perpetuarse en el poder”.
De hecho, cree que lo de “regalar la nacionalidad” tal y como lo ha hecho es “no valorarla”. Ante sus palabras, le preguntaban si lo ve como “un intento de pucherazo” y asentía: “Sin ninguna duda ¿Se cree que Pedro Sánchez hace esto porque tiene un ápice de bondad?”
“Tenemos un adversario peligroso y sin escrúpulos”, continuaba diciendo. En su opinión, ha ido empeorando con el paso de los años y “ha acabado en traición”, con lo que se preguntaba: “¿Qué va a ser lo siguiente? No me sé poner en la cabeza de un psicópata, no sé qué va a hacer”.
Abascal ha respondido también sobre el intento de agresión que sufrió en Barcelona: "Son cosas que pasan, algunos contamos con eso, por suerte hay profesionales a nuestro alrededor que cuidan nuestra integridad física. No ha sido la primera vez ni va a ser la última".