Santiago Abascal: "Yo nunca he llamado perro a Sánchez, el perro es un animal leal y él es un traidor"

'El programa de Ana Rosa' 21 septiembre 2026

Santiago Abascal cree que el presidente del Gobierno "obedece instrucciones de Rabat"

"Estoy preocupado e indignado por la posición del gobierno", decía Santiago Abascal sobre Ceuta en su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Apuntaba que, según el presidente del Gobierno, si la situación se repitiera, lo que hay que hacer es "nada porque es peor" pero se preguntaba: "¿No les importan los muertos? ¿Las mujeres violadas? ¿La violencia que se está produciendo en Ceuta? Claramente no, Sánchez ha lanzado un mensaje y es que nuestra frontera está abierta para que entren cuando quieran".

"Sánchez obedece instrucciones de Rabat" En su opinión, la imagen de España es "penosa", añade que el presidente del Gobierno "obedece instrucciones de Rabat" y dejaba caer: "No sabemos cuál es la deuda exacta o el chantaje de Marruecos". Abascal añadía que Sánchez se “empecina” en no devolver a los menores y a los “invasores”. El líder de Abascal justificaba este término asegurando que se ha detenido a 30 personas de las que diez tenían orden de entrada en prisión: "Nos están mandando a lo peorcito de cada casa de Marruecos. A los criminales, a la gente que pincha con una navaja". "Está comprado por Marruecos, no hay otra explicación", afirmaba y, cuando le preguntaban qué relación debe haber con nuestros vecinos, matizaba: "Si tiene uno un vecino pero se te mete en casa (...) Nos han declarado la guerra híbrida ¿Cómo podemos tener una buena vecindad con Marruecos? Que no nos invadan, que no reclamen una parte de nuestro salón, que no nos metan gentuza en nuestra casa".