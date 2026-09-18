El primer paso consiste en colocar una pulsera numerada a cada persona. "Lo que están haciendo es colocarles una pulsera con un número", ha relatado Etayo, que ha vinculado esta medida al recuento de quienes acceden al campamento.

Desde el acceso al recinto, la periodista ha detallado a Nacho Abad la secuencia que siguen los recién llegados. Un procedimiento que, según le han explicado sobre el terreno, busca ordenar la recepción y evitar incidentes.

Una pulsera numerada, agua y zumo, un cacheo y la entrega de las pertenencias antes de acceder a las carpas. La reportera Fabiola Etayo ha explicado en directo en 'En boca de todos' cómo se organiza la entrada de las personas migrantes trasladadas al campamento del puerto de Ceuta , mostrando los distintos puntos por los que pasan a su llegada.

A continuación, los recién llegados reciben bebidas. "Después vais a ver cómo les dan agua y zumo a los que llegan", ha explicado la reportera mientras señalaba los siguientes puntos del recorrido.

El acceso incluye también un cacheo y una parada para dejar el equipaje. Según ha descrito Etayo, después del control pasan a una zona situada justo antes de las carpas: "Allí van a tener que dejar todas sus pertenencias, las mochilas, las maletas, las bolsas que lleven".

Solo después de completar esos pasos entran en las instalaciones. La periodista ha trasladado la explicación que le han dado los responsables del dispositivo: se trata de "un procedimiento habitual" para que la recepción se desarrolle "de forma correcta y ordenada, sin ningún incidente".

El presidente del puerto reclama conocer el plan de seguridad

La conexión ha dado paso también a las quejas del presidente del puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, que ha denunciado durante su conversación con Nacho Abad la falta de información sobre el dispositivo.

Según ha asegurado, el traslado se ha producido sin que la autoridad portuaria haya recibido el plan de seguridad y las medidas específicas que, de acuerdo con su explicación, debe elaborar el Ministerio del Interior. "No hemos tenido conocimiento de la evaluación de los riesgos. No hemos tenido conocimiento de las medidas de seguridad que han adoptado", ha afirmado.

Doncel ha defendido que esa información resulta necesaria porque la nueva instalación afecta al plan de protección del puerto. También ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias para la actividad portuaria, aunque no ha confirmado que se estén produciendo retrasos en los ferris.

"No estamos en contra de lo que es la emergencia humanitaria y sanitaria. Eso no lo discute nadie", ha señalado. Su reclamación, ha sostenido, se centra en conocer las condiciones del dispositivo y mantener las operaciones de los buques.

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