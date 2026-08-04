"La gente no migra porque esté viendo 'Todo es mentira": el duro choque entre Antonio Naranjo y Moha Gerehou por Ceuta

Todo es mentira 04 agosto 2026

La llegada masiva de personas a Ceuta desató un intenso enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Moha Gerehou, con acusaciones cruzadas e interrupciones constantes

La situación vivida en Ceuta tras la llegada de miles de personas procedentes de Marruecos dejó uno de los momentos más tensos de los últimos días en 'Todo es mentira'. El debate, moderado por Leila Jiménez, acabó convirtiéndose en un duro intercambio de reproches entre Antonio Naranjo y Moha Gerehou, que defendieron posiciones completamente opuestas sobre el origen de lo sucedido, la gestión migratoria y la respuesta que debe darse desde España. El enfrentamiento comenzó cuando Antonio Naranjo defendió que lo ocurrido en la ciudad autónoma responde a una estrategia política del Gobierno marroquí. "¿Puede pasar un pueblo sometido constantemente a sus caprichos... sin que él lo sepa? Pero ¿estamos tontos?", planteó antes de asegurar que, en su opinión, "esto es una operación política".

El colaborador sostuvo que el objetivo sería "incrementar la presión sobre Ceuta y Melilla para que acaben siendo ciudades marroquíes" y rechazó que la situación pueda entenderse únicamente desde una perspectiva humanitaria. "No confundamos los términos, esto no es una operación humanitaria, esto es una operación política", afirmó. Además, criticó que se responsabilice a los ciudadanos de Ceuta de asumir las consecuencias de la llegada de estas personas y cargó tanto contra el Gobierno de Marruecos como contra la política exterior del Ejecutivo español. Choque entre Antonio Naranjo y Moha Gerehou La respuesta de Moha Gerehou llegó con una pregunta directa que elevó aún más la tensión: "¿Crees que deberíamos apoyar el genocidio en Palestina para contentar a Israel y a Estados Unidos?".

Antonio Naranjo rechazó esa interpretación y respondió que no comparte el uso del término "genocidio" para referirse al conflicto. "Israel es la embajada de Occidente en el infierno", afirmó, antes de insistir en que eso no significa que esté de acuerdo con todas las actuaciones del Estado israelí. Gerehou trató entonces de devolver la conversación a la situación de Ceuta y recordó que los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) "ya venían estando colapsados desde hace tiempo", no solo por la llegada de personas procedentes de Marruecos, sino también de otros países como Sudán o Yemen. Asimismo, defendió que muchas de las personas que permanecen allí "podrían pedir asilo, que es un derecho humano internacional", ya que se encuentran a la espera de que se resuelvan sus expedientes. Sin embargo, Antonio Naranjo interrumpió en varias ocasiones su intervención para cuestionar esa explicación. "¿Qué hacemos? ¿Abrimos más CETIs?", preguntó antes de añadir: "¿Por qué no le pedís a vuestros países de origen que de una vez aprovechen la ayuda internacional para hacer algo?".

Leila Jiménez intenta frenar un debate lleno de interrupciones El tono fue elevándose cada vez más. Antonio Naranjo aseguró que las imágenes mostraban a personas jóvenes entrando en España y criticó que, en su opinión, parte del discurso público termine presentándolas exclusivamente como víctimas. "Os negáis a ver lo que estáis viendo en pantalla", afirmó antes de añadir que "la inmigración irregular mata" y que "esos mensajes buenistas" contribuyen a favorecer el negocio de las mafias que trafican con seres humanos. Moha Gerehou rechazó esa idea y respondió que "la gente no migra porque esté viendo 'Todo es mentira" ni por escuchar determinados mensajes en televisión. "La gente sale de sus países porque tiene guerras, tiene precariedad, tiene otros motivos", defendió, insistiendo en que las personas migran por circunstancias que van mucho más allá del debate político.