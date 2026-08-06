Todo es mentira 06 agosto 2026

La expresidenta madrileña ha reflexionado en 'Todo es mentira' sobre las falsas lealtades dentro de los partidos y asegura que quienes te muestran apoyo mientras preparan tu caída actúan "con una bajeza absoluta"

Unas imágenes de antiguos dirigentes del Partido Popular mostrando públicamente su respaldo a Pablo Casado antes de su salida de la presidencia del partido fueron de punto de partida de un debate en 'Todo es mentira' sobre como algunos políticos hacen uso de la traición y la falsa lealtad. Todo comenzó cuando Leila Jiménez recordó algunos de los mensajes de respaldo que varios cargos del PP dedicaron a Pablo Casado antes de que perdiera el liderazgo del partido. A continuación, Fabián Pérez recuperó unas imágenes de 2018 en las que Mariano Rajoy expresaba su apoyo a Cristina Cifuentes, presente como colaboradora del programa. Entre bromas, Pere Aznar lanzó una reflexión irónica sobre el supuesto "patrón" dentro del Partido Popular, lo que dio pie a que Leila Jiménez preguntara directamente a Cifuentes si consideraba que ese comportamiento era característico del Partido Popular.

"Esto pasa en todos los partidos" La expresidenta de la Comunidad de Madrid tomó la palabra y, aunque reconoció que esa dinámica existe en el PP, también dejó claro que no es exclusiva de dicho partido, sino que se da en todas las formaciones. Para ella, el problema reside en el funcionamiento interno de las estructuras partidarias. "No creo que sea una cuestión solo del Partido Popular", comenzó explicando, para continuar: "Yo siempre he dicho que la política tiene cosas maravillosas, pero lo peor, a mi modo de ver, suelen ser las estructuras partidarias". Según argumentó, cuando un dirigente atraviesa un momento de fortaleza recibe un respaldo prácticamente unánime, pero esa situación cambia por completo cuando pierde poder. "Cuando estás arriba todo es fenomenal, todo es estupendo, todos son apoyos, y en el momento en que empiezas a ir para abajo te conviertes en una persona tóxica y poco menos que ni te conocen".

En la línea de su reflexión, Cifuentes recordó unas palabras Winston Churchill que, en su opinión, evidencian a la perfección lo que, en su opinión, sucede en muchos partidos políticos: "Los de enfrente son los adversarios; los verdaderos enemigos se sientan detrás". Echenique recuerda el caso de Pablo Casado Pablo Echenique coincidió con el análisis de Cifuentes y recordó tanto su situación personal como la de Pablo Casado. El exdirigente de Podemos aseguró que siempre consideró "muy poco edificante" lo ocurrido con la expresidenta madrileña e incluso reveló que, cuando desde su partido le pidieron criticarla en televisión, decidió no hacerlo. Echenique aludió también los últimos días de Casado como líder del PP, que vivió desde su etapa como portavoz parlamentario y recordó la última sesión de control protagonizada por el entonces jefe de la oposición. Según contó, "lo de Pablo Casado fue una cosa espectacular", pues tras formular su pregunta al presidente del Gobierno y abandonar el hemiciclo, recibió un aplauso de buena parte de la bancada popular, incluidos quienes ya habían propiciado políticamente su salida. "Eso es brutal", resumió.