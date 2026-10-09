¿Cuánto estarían dispuestos a pagar 12 desconocidos por una comida caliente, una cama o un capricho después de varios días de dura travesía en plena naturaleza? ¿Y si caer en esas tentaciones redujera drásticamente un premio común de 300.000 euros? Este es el punto de partida de ‘Tempting Fortune’, nuevo reality de aventura y competición que prepara Mediaset España en colaboración con Warner Bros. International Television Production España, en el que sus participantes tendrán que poner a prueba su resistencia física y psicológica mientras deciden continuamente entre satisfacer una necesidad inmediata o proteger el bote final.

Los 12 concursantes serán ‘abandonados’ en plena naturaleza para emprender una agotadora travesía en la que tendrán que superar las dificultades del terreno y las condiciones de un entorno hostil. A medida que avancen, se encontrarán con tentaciones que podrían hacer más llevadera su aventura, pero sucumbir no les saldrá gratis: cada una de ellas descontará una importante cantidad del premio final.

Más allá de la aventura física, el formato pone a prueba la resistencia psicológica y moral de los participantes. Las decisiones individuales y colectivas tendrán consecuencias directas sobre el premio final, generando estrategias, conflictos y alianzas en un entorno hostil marcado por el esfuerzo, las altas temperaturas y la presión de la convivencia.