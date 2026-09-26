Después de que los supervivientes se hayan enfrentado al juego de recompensa para intentar ganar, de manera individual, poder comer algo que "les iba a trasladar a España", como bien les aseguraba María Lamela, los ganadores se iban a enfrentar a su complicado dilema con esta recompensa y Yulen Pereira iba a descubrir la sanción impuesta por el programa después de saltarse las normas y haber probado la tarta de María Jesús Ruiz cuando sabía que no podía hacerlo.

Yulen Pereira ha sido uno de los supervivientes que ha conseguido vencer en el juego de recompensa y, por ello, se ponía frente al dilema de si comerse la tortilla entera o compartirla con sus compañeros. El concursante decidía cogerse un buen trozo, pero dejar para que el resto también pudieran comer:

Como también tenía que decidir quién de sus compañeros seguía comiendo, pero también qué dos entre todos sus compañeros no iba a optar a esta recompensa. Omar Sánchez era el que elegía para compartir con él: "Me parece un titán". Y para ello decidía qué dos no disfrutaban de esto: "María Jesús ganó la prueba, fue de las que más tarta comió y el otro concursante también comió el otro día un trozo grandecito, es Ivana, prefiero que coman otros". Y explicaba el motivo por el que había escogido a dos miembros de su equipo y no del otro.