Giro por completo en la 'relación' en la playa entre Arkano e Ivana Icardi en 'Supervivientes All Stars'. Cuando parecía que ambos se estaban conociendo y los sentimientos estaban, con acercamientos cada vez más recurrentes y confesiones que nos hacían pensar que lo que tenían era algo más que una simple amistad, Arkano ha dado marcha atrás y no ha tardado en comunicárselo a Ivana, quien se ha roto durante la gala de este martes.
"Los sentimientos no se pueden controlar, pero los actos sí", ha dicho Arkano, que opina que si tuviera claro al 100% que fuera pudiera haber algo, se habría lanzado ya. No obstante, las dudas pueden con el rapero. No en el resto de sus compañeros, que le han animado en las últimas horas a que dé el paso de besarse con ella y no pensar en lo que hay alrededor.
Arkano rápidamente hablaría todo con Ivana, aunque no tardaría en irse "a pensar", agobiado por todo y sumergido en un mar de dudas. Mientras tanto, Ivana le confesaría a sus compañeros de isla que "le encanta".
Pero ya no había vuelta atrás: Arkano le comunicaría todo sin tapujos a Ivana Icardi: "Si le estoy dando tantas vueltas es porque no es el momento. Deberíamos de ser amigos y ya está", una decisión que haría romperse por completo a Ivana.
Ya durante el directo de 'Supervivientes All Stars', Ivana se ha roto por completo al ser preguntada por "las dudas de Arkano": "Quien ha sacado a flote esto ha sido él", ha señalado antes de romperse, dando pie a un momento de tensión entre ambos.
Pero tras abrirse sobre lo que siente y cómo vive todo esto, la concursante no ha podido evitar las lágrimas: "No quiero ser una víctima, pero no entiendo... me duele un montón porque yo estaba súper ilusionada. Yo no juego, y no entiendo", ha dicho Ivana.
En ese momento, las dudas sobre si Arkano ha "jugado" con Ivana y con sus sentimientos, además de si podría haber cortado antes con ella y ser más tajante, se han sucedido. "Creo que no tendría que haber iniciado nada", ha dicho Ivana, arrepentida por cómo ha actuado con él. "Me siento una estúpida", ha añadido.
Y ha llegado el momento de Arkano, que ha confesado que está muy "dolido" de ver a Ivana así: "Lo siento, lo último que quería era que pasara esto", ha dicho un Arkano que ha reivindicado su honestidad desde el principio.
Además, el resto de concursantes han opinado al respecto, con Rosa Benito y Chiqui muy críticas con él, echándole en cara que tendría que haber sido más claro antes. Reacciones que también se han dado en el plató de 'SV All Stars'.