Supervivientes All Stars 19 octubre 2026

Marta Peñate y María Jesús Ruiz han vivido un tenso cara a cara al encontrarse en el plató de 'SV All Stars' tras ver las imágenes de la 'traición de Chiqui'

El reencuentro entre Marta Peñate y María Jesús Ruiz en el plató de ‘Supervivientes All Stars’ ha estado marcado por la tensión y reproches. Las dos concursantes de esta edición se han visto las caras y no han tardado en protagonizar un enfrentamiento a raíz de unas imágenes en las que han visto la ‘traición’ de Chiqui a la que en el concurso ha sido su amiga. La propia presentadora Sandra Barneda ha preparado a María Jesús Ruiz para que fuera consciente de lo que iba a ver. “Es momento que descubras la traición de Chiqui. Ha empezado a renegar de ti y te ha traicionado. Te acusa de mentir en todo”, le ha dicho antes de poner las imágenes que han provocado después un cara a cara entre la modelo y Marta Peñate en el plató.

A raíz de su salida, María José Ruiz ha podido ver a una Chiqui que ha criticado la actitud de la que hasta su salida era su amiga y el resto de los concursantes le han reprochado su actitud. Especialmente combativos has sido Ivana Icardi y Arkano, los cuáles no han dudado en decir que ella le ha vendido nada más que ha salido expulsada. “Esperaste, a que se fuera María Jesús para que se te viera la cara. Eres una falsa, por eso no llores”, le han reprochado. También le han insistido en que, si no le parecían bien algunos comportamientos de ella, ¿“por qué no se lo dijiste cuando estaba aquí?”, le han interpelado a lo que ella no ha sabido muy bien qué responder al verse atacada por todos. Ante esto, María Jesús Ruiz ha visto las imágenes en silencio desde el plató para dar a continuación su versión de lo que está sucediendo con Chiqui en su ausencia. La traición de Chiqui y la defensa de María Jesús Ruiz Sin poder ocultar que le duelen estas imágenes, la que fuera Miss España sí que ha encontrado una justificación para que esto haya pasado y lo ha contado cuando le ha preguntado Sandra Barneda. “Yo a Chiqui la conozco, sé que cuando se siente acorralada empieza a gritar y se siente muy incómoda. No creo exactamente que ella tenga nada en contra de mí, ella sabe perfectamente que, bueno, ella es mi compañera y yo no miento en todo el reality. Yo me he posicionado siempre al lado de la verdad”, ha sentenciado. Un discurso que ha interrumpido Marta Peñate entre risas y que ha iniciado un tenso cara a cara entre las dos. “Eres una crack, amor”, le ha señalado, dejando claro que no estaba de acuerdo con ninguna de sus palabras. Su discusión ha ido subiendo de tono cuando la novia de Tony Spina ha sacado a relucir la expulsión de María Jesús Ruiz y todo lo que se ha equivocado en el concurso.

María Jesús Ruiz ha visto las imágenes de la traición de Chiqui hacia ella

Tratando de ignorar su postura, María Jesús Ruiz ha seguido afirmando que ella no ha mentido en el reality y ha terminado por reconocer que le han dolido las palabras de Chiqui y ha agradecido a Ivana Icardi y a Arkano que le hayan defendido en su ausencia. “Me duele me critique cuando yo me he ido”, ha manifestado a lo que acto seguido Marta Peñate ha respondido volviendo a la carga. El reproche de Marta Peñate a María Jesús Ruiz La que ha sido capitana junto a Rubén Torres ha sido implacable y sin paños calientes le ha dicho todo lo que piensa sin filtros a María Jesús Ruiz. “Haz un poquito de autocrítica porque por eso tienes el culo ahí sentado, mi amor. El público no te ha comprado absolutamente nada y por eso te han echado”, ha recalcado.

Marta Peñate se ha enfrentado a María Jesús Ruiz en el plató de 'SV All Stars'