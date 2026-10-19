Supervivientes All Stars 19 octubre 2026

La concursante ha puesto en duda los mareos de Arkano y ha desatado una fuerte discusión en la Palapa con el rapero, que le ha exigido unas disculpas que Chiqui se ha negado a pronunciar

La convivencia en 'Supervivientes All Stars' está cada vez más complicada y la tensión entre algunos concursantes parece haber llegado a un punto de no retorno, como es el caso de Chiqui y Arkano, que han protagonizado un durísimo enfrentamiento después de que la superviviente haya puesto en duda los mareos que ha sufrido el rapero en la playa. Todo ha comenzado con una discusión en la playa en la que ambos se han reprochado sus comportamientos a lo largo del concurso. Arkano ha acusado a Chiqui de haber cambiado radicalmente su actitud desde la unificación, asegurando que ahora se muestra mucho más tranquila y menos conflictiva. "Tengo la sensación de que Chiqui en nuestra playa estaba superpeleona y que aquí ha venido con miedo. Creo que te ves como más cerca de la final o algo así y estás como supersuave, ¿o no, Omar?", señalaba el rapero y daba la palabra a Omar, que le respaldó: "Es verdad, aquí estás como un poco cambiada". Por su parte, Chiqui no tardaba en defenderse, asegurando que sus antiguos compañeros le tenían manía y que criticaban absolutamente todo lo que hacía. Una explicación que no ha convencido a Arkano, que le ha recordado algunos de los comentarios que ha realizado durante el concurso, especialmente los relacionados con Marta Peñate.

Chiqui pone en duda los mareos de Arkano y desata su indignación La discusión ha ido subiendo de tono hasta que Arkano ha acusado directamente a Chiqui de ser mala y de cambiar el significado de sus palabras cuando alguien le recrimina sus comentarios dañinos. Ella, muy enfadada, lanzaba entonces unas palabras que han provocado la indignación del rapero: "Venga, hombre, sucio, que eres un sucio. Hazte la víctima, corre. Maréate un ratito, anda". Un comentario con el que Chiqui no ha ocultado su intención de señalar que los mareos de su compañero son una supuesta actitud victimista. "Te encanta hacerte la víctima", ha insistido cuando Arkano le ha preguntado por qué le beneficiaría marearse. Él, muy indignado, no se ha callado: "Eres mala".

La acusación ha resultado especialmente dolorosa para el concursante, que ha sufrido varios episodios de mareo durante su estancia en Honduras y que incluso ha llegado a golpearse la cabeza contra un árbol en uno de ellos. Ya en la Palapa, Sandra Barneda ha querido abordar lo sucedido y Arkano no ha podido contener su enfado. "Chiqui, una vez más, haciendo lo que lleva haciendo todo el reality, que es lanzar comentarios hirientes que luego dirá que no, que iba con otra cosa", ha comenzado diciendo, pero su indignación ha ido mucho más allá al escuchar que su compañera le acusaba de fingir un problema de salud para beneficiarse en el concurso. "Yo con lo que flipo es que se pueda llegar a pensar que yo puedo fingir un problema de salud por avanzar en el concurso. Si su mente es capaz de concebir eso, no me imagino lo que es capaz de hacer", ha sentenciado visiblemente molesto.

Los supervivientes muestran su apoyo a Arkano Lejos de rebajar la tensión, Chiqui ha intentado explicar sus palabras asegurando que su intención era que Arkano consultara sus mareos con el equipo médico que atiende diariamente a los concursantes. "Yo creo que estamos atendidos todos los días por médicos aquí. Yo creo que son bajadas de azúcar o que se lo tendrás que mirar", ha argumentado. Una explicación que ha provocado todavía más enfado en Arkano, que le ha recordado exactamente lo que le había dicho durante la discusión en la playa: "Has dicho: 'Venga, ponte y que te dé un mareo, sigue haciéndote la víctima'. Lo que me estabas llamando es víctima por los mareos", le ha reprochado. Ivana Icardi no ha dudado en posicionarse del lado del rapero, acusando a Chiqui de intentar cambiar el sentido de sus palabras para justificar su comportamiento. También Rosa Benito ha intervenido para defender a su compañero: "Lo que no se puede es dudar de que una persona está mal y lo pongan en entredicho, Chiqui. Eso no lo podemos permitir".

Por su parte, Yola Berrocal ha asegurado que presenció uno de los episodios de mareo de Arkano y ha explicado cómo vio que se encontraba en aquel momento: "Le vi los ojos, que se le nublaban, y la caída y todo eso". Chiqui se niega a pedir perdón a Arkano: "No me sale y no soy falsa" Ante la imposibilidad de acercar posturas, Sandra Barneda ha querido saber si todavía existía alguna posibilidad de que ambos concursantes solucionaran sus diferencias. La respuesta de Chiqui ha sido tajante. "Ni vamos a llevarnos ni vamos a ser amigos fuera, ni nada de nada", ha asegurado, dejando claro que su relación con Arkano está completamente rota. El rapero ha confirmado sus palabras, aunque ha aprovechado el momento para pedirle que reconociera que se había equivocado al cuestionar sus mareos: "Ahora podría ser un buen momento para que me pidieras perdón por dudar de que mis mareos fueran reales".