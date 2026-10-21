Este jueves en la gala de 'Supervivientes All Stars' al inicio del programa vuelve el juego más extremo, el reto más temido: prueba de apnea grupal en la que los supervivientes tendrán que aguantar la respiración bajo el agua el mayor tiempo posible para luchar por algo, como bien les ha explicado Jorge Javier Vázquez durante la noche de 'Tierra de nadie' .

El presentador ha conectado con los concursantes en directo en 'La palapita' para contarles lo que les espera el próximo jueves: "Vuelve uno de los juegos más duros y temidos, os enfrentáis a la prueba de apnea. La haréis de manera grupal, todos a la vez. El objetivo será sumar los tiempos de apnea de cada uno para alcanzar la marca necesaria para conseguir una gran recompensa conjunta para toda la playa"

Bocas abiertas, aplausos y mucha sorpresa podía verse en las caras de los supervivientes que reaccionaban al saber que van a tener que enfrentarse a esta dura prueba y el presentador les remarcaba que tienen una misión muy importante para estos días previos: "Entrenar, practicar y entrenaros a conciencia porque el jueves cada segundo bajo el agua contará y el resultado dependerá del esfuerzo de todos".