Las últimas nominaciones de la edición y el juego de líder proclaman a los dos primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Supervivientes All Stars 06 noviembre 2026

Yola Berrocal, como líder, y Omar Sánchez, tras no salir nominado, se han convertido en los dos primeros finalistas de esta edición de 'Supervivientes All Stars'

En la noche en la que Jorge Javier Vázquez ha comunicado la fecha de la gran final de esta edición de 'Supervivientes All Stars', también se han proclamado los dos primeros finalistas, la ganadora del collar de líder y el concursante que no ha salido señalado en las últimas nominaciones.

No han faltado las emociones en esta gala de 'Supervivientes All Stars'. La expulsión de Chiqui ha provocado un emotivo momento en la palapa y tras esto llegaba el momento de disputarse el collar de líder. Después de un titánico esfuerzo en la prueba prelíder, eran Asraf Beno y Yola Berrocal los que se medían en duelo por un codiciado collar en este momento de la aventura en 'La mirada de Apolo'. Ambos lo daban todo, pero finalmente era Yola Berrocal la que se proclamaba vencedora y lo que no sabía es que esto significaba que se convertía en ¡la primera finalista de la edición!

Sabiendo que Yola Berrocal, como líder, obtenía la inmunidad y el poder de la nominación directa, comenzaban las últimas nominaciones de la edición: Así han sido las últimas nominaciones de la edición Rosa Benito: no voy a tocar a los míos, ni a Omar ni a Víctor, y como sé que se va a salvar nuevamente, nomino a Asraf. Omar Sánchez: voy a nominar a Asraf. Víctor Janeiro: nomino a Asraf porque con los compañeros que van quedando es con el que menos me entiendo. Asraf Beno: voy a nominar a Rosa, me ha llamado víctima y creo que todo el mundo tiene derecho a llorar, ha estado desde el principio maquinando todo y viendo cómo atacarme.

Tras los votos de todos, Jorge Javier Vázquez comunicaba en la palapa a los concursantes que los nominados de grupo de esta semana son Asraf Beno y Rosa Benito. Y era el turno de que Yola Berrocal hiciera su nominación directa: "Por varios motivos, me ha nominado, el alegato que ha hecho su mujer, para mí, no le ha beneficiado. Víctor, te nomino, la semana pasada lo hiciste y lo hago yo ahora, además eres muy bueno en las pruebas". Al saber el tercer nombre, Asraf Beno reaccionaba: "Se pone difícil". Lo que tampoco sabían ellos es que, con estos tres señalados y Yola Berrocal siendo la primera finalista, Omar Sánchez al no haber salido nominado se ha convertido en el segundo finalista de esta edición de 'Supervivientes All Stars'.