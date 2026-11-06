Rosa Benito ha contado en la playa con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' sobre la relación que tuvieron Isabel Pantoja y Rocío Jurado, algo que ha hecho que Isa Pantoja y Rosario Mohedano hayan hablado sobre esto con Jorge Javier Vázquez durante la gala en el plató.

Rosa Benito habla de la relación de Isabel Pantoja y Rocío Jurado

"Isabel y Rocío tenían relación hasta que entró la Sánchez y ella le quitó todas las relaciones que pudiera tener, cuando fue a vivir a La Moraleja, Isabel iba mucho a ver a Rocío", relataba Rosa en Honduras, recordando cómo Kiko Rivera pintó uno de los sofás de la Jurado, entre otras de las vivencias entre las cantantes, asegurando que Isabel estuvo muy pendiente con la enfermedad de Rocío.