Rosa Benito ha contado en la playa con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' sobre la relación que tuvieron Isabel Pantoja y Rocío Jurado, algo que ha hecho que Isa Pantoja y Rosario Mohedano hayan hablado sobre esto con Jorge Javier Vázquez durante la gala en el plató.
"Isabel y Rocío tenían relación hasta que entró la Sánchez y ella le quitó todas las relaciones que pudiera tener, cuando fue a vivir a La Moraleja, Isabel iba mucho a ver a Rocío", relataba Rosa en Honduras, recordando cómo Kiko Rivera pintó uno de los sofás de la Jurado, entre otras de las vivencias entre las cantantes, asegurando que Isabel estuvo muy pendiente con la enfermedad de Rocío.
Al escuchar las confesiones de su madre, Rosario Mohedano confirmaba que si existía este contacto entre ambas, que ella misma también tuvo con Isabel Pantoja: "La he conocido y me ha abierto la puerta de su casa muchas veces incluso cuando mi tía vivía. El primer año que me invitó a pasar un Rocío con ella, mi tía Rocío fue la que me dijo que fuera a su casa que te iba a portar muy bien conmigo y fue así, al año siguiente yo quería ir otra vez".
Algo que también relataba Isa Pantoja, asegurando que también vivió momentos con Rocío Jurado: "Recuerdo que estando en La Moraleja' yo he estado con Rocío, hablaban y tenían buena relación. Me la llegó a poner al teléfono, tengo ese recuerdo".