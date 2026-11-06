Los alegatos de los familiares han sido un tanto diferentes durante la última gala de 'Supervivientes All Stars'. Y es que los seres queridos de los supervivientes han entrado en directo y han podido posicionarse con los concursantes escuchando desde Honduras absolutamente todo, lo que ha provocado algún que otro momento de tensión , como el de Dámaso y su expresentante, Yola Berrocal .

Y es que Dámaso es defensor de Chiqui, por lo que su alegato ha cobrado especial importancia este jueves. Jorge Javier Vázquez le ha pedido con los micrófonos abiertos que dijera a quién quiere fuera del concurso y este se ha sincerado: "A Yola... te quiero fuera porque Chiqui es auténtica, va de frente, que se ha abierto en canal al público, que ha demostrado todas sus emociones y que no lleva ninguna estrategia".

"Me parece que te has arrimado al sol que más calienta, eres una gran estratega y has aprovechado esa oportunidad para llegar a la final", le ha dicho Dámaso a Yola. Estas palabras le han sorprendido y mucho a la concursante: "No sé por qué has dicho eso, pero no he venido con ninguna estrategia ni con ningún personaje ni nada".