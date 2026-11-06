Los alegatos de los familiares han sido un tanto diferentes durante la última gala de 'Supervivientes All Stars'. Y es que los seres queridos de los supervivientes han entrado en directo y han podido posicionarse con los concursantes escuchando desde Honduras absolutamente todo, lo que ha provocado algún que otro momento de tensión, como el de Dámaso y su expresentante, Yola Berrocal.
Y es que Dámaso es defensor de Chiqui, por lo que su alegato ha cobrado especial importancia este jueves. Jorge Javier Vázquez le ha pedido con los micrófonos abiertos que dijera a quién quiere fuera del concurso y este se ha sincerado: "A Yola... te quiero fuera porque Chiqui es auténtica, va de frente, que se ha abierto en canal al público, que ha demostrado todas sus emociones y que no lleva ninguna estrategia".
"Me parece que te has arrimado al sol que más calienta, eres una gran estratega y has aprovechado esa oportunidad para llegar a la final", le ha dicho Dámaso a Yola. Estas palabras le han sorprendido y mucho a la concursante: "No sé por qué has dicho eso, pero no he venido con ninguna estrategia ni con ningún personaje ni nada".
"Las cosas las hago de corazón y sabes que es así", ha dicho Yola, recordando a todos que ha sido su representado durante muchos años, conociéndola un montón. "No te inventes cosas. Te has columpiado muchísimo. Para favorecer a Chiqui no hace falta decirme cosas que no son verdad", ha añadido Berrocal.
Dámaso ha señalado que dice lo que piensa: "Es mi percepción real". No obstante, la tensión ha sido inevitable, con Dámaso dejando claro que una cosa es un concurso y otra la vida real: "Esto te ha pasado ya". "Me has decepcionado. De ti no me lo esperaba", ha dicho una Yola que se ha quedado muy tocada ya desde el comienzo de la gala.