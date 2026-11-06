Supervivientes All Stars 06 noviembre 2026

El presentador no puede contener las lágrimas tras escuchar las palabras de la exconcursante, a quien dedica un emotivo mensaje de cariño

Este jueves ha tenido lugar en 'Supervivientes All Stars' la expulsión "más dura" de toda la edición. Al menos así lo confesaba Jorge Javier Vázquez al comienzo de un programa frenético en el que ya sabemos quiénes son las dos primeras finalistas del reality de Telecinco. Un Jorge Javier que acabaría a lágrima viva tras decir el nombre de la expulsada. Llegado el momento, Jorge Javier les ha pedido a Yola Berrocal y a Chiqui que se pusieran en pie: "Esto es muy difícil, de verdad", ha dicho María Lamela, desde la mítica Palapa. "Perdemos a una parte importante de la edición de 'Supervivientes'", ha dicho Jorge Javier, por su parte.

Antes de decir el nombre de la expulsada, Jorge Javier ha felicitado "a la persona que pensó en ambas para ir a concursar" y ha protagonizado un emotivo momento con las dos, con las lágrimas como las verdaderas protagonistas. La expulsión "más dura" de 'SV All Stars' Y es que, en primer lugar, Chiqui ha confesado qué sintió cuando le llamaron de 'Supervivientes All Stars', y Yola Berrocal ha hecho más de lo mismo, dando las gracias por esta gran oportunidad que le han brindado. "Ha llegado el momento", ha dicho Jorge Javier, que ha pronunciado la mítica frase: "Los espectadores de 'SV All Stars' han decidido, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, que la concursante salvada sea... ¡Yola!", ha indicado el presentador. Una Yola Berrocal que se ha tirado al suelo, dejándonos una desgarradora imagen y dándonos una pista de lo importante que ha sido para ella salvarse a estas alturas del programa, en plena recta final. "Muchas gracias por haberme salvado, a esos 18 corazoncitos y a todas las personas que me queréis, gracias porque sigo mi sueño y me hago más fuerte gracias a vosotros", ha indicado Yola.

La expulsión "más dura" de 'SV All Stars': la reacción de Yola Berrocal al salvarse

Chiqui, por su parte, se ha dirigido a María Lamela con los ojos envueltos en lágrimas: "Nos lo hemos pasado genial contigo, eres una mujer divertidísima, con una fuerza brutal que nos ha sorprendido a todos. Eres capaz de reír y llorar a la vez muchísimas veces. Tienes un corazón gigante y la gente como tú tiene que seguir en televisión, la gente que nos hace sentir". La ya exconcursante de 'SV All Stars' le ha agradecido las palabras y ambas se han dado un gran abrazo, con un bonito intercambio de palabras. Chiqui se ha dirigido a todos para también darle las gracias al equipo y a sus excompañeros... y también a Jorge Javier: "Estoy súper agradecida por este programa, por esta oportunidad y por este programa. Y por seguir trabajando, que es lo que necesito". "¡Os voy a defender a muerte!", ha exclamado Chiqui. Jorge Javier, roto tras la marcha de Chiqui Unas palabras que han dejado al presentador completamente roto, como pocas veces le hemos visto en esta edición: "No puedo, estoy llorando. No puedo... me produces muchísima ternura. Muchísimas gracias, has sido un acierto extraordinario, te mereces que te vaya muy bien en la vida, que sigas trabajando". "Yo soy feliz haciendo televisión, no llevo ningún papel...", ha dicho por su parte Chiqui.

Jorge Javier, roto tras la marcha de Chiqui en 'SV All Stars'