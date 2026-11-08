Supervivientes All Stars 08 noviembre 2026

Asraf Beno y yola Berrocal han terminado por los suelos en la palapa celebrando que siguen juntos la aventura en Honduras

Una gala muy especial se ha vivido en 'Supervivientes All Stars' y es que se ha dado la última expulsión de la edición entre Asraf Beno, Rosa Benito y Víctor Janeiro y tras conocerse el elegido por la audiencia para dar por finalizada su aventura en Honduras, se han proclamado los cuatro finalistas. Los concursantes, al principio de la noche, no se esperaban que había expulsión sorpresa en esta gala de 'Conexión Honduras' y, al descubrirlo, llegaban los nervios. Expulsión sorpresa en 'SV All Stars: Conexión Honduras' Primero, Sandra Barneda comunicaba que Víctor Janeiro se salvaba de la expulsión, lo que provocaba una gran emoción en el concursante: "Gracias a mis seguidores, no se lo creo". El que incluso rompía a llorar: "A estas alturas se emociona uno porque he venido a darlo todo, creo que soy buen compañero. Verte aquí no es fácil, pero estoy disfrutándolo también porque me lo tomo de corazón. Darme esta oportunidad me llena de esperanza y de fuerza". Lo que dejaba un duelo entre Rosa Benito y Asraf Beno para la expulsión.

Ambos coincidían en no estar preparados para el momento de la verdad, todo en medio de una tensa noche vivida entre ambos tras haber protagonizado una de sus broncas más fuertes. Y por esto, Sandra Barneda antes de dar el nombre les daba la oportunidad de decirse una última cosa. "Que viva este concurso con la ilusión que lo quiere vivir y que sea feliz", entonaba Rosa y Asraf dudaba en qué decirle: "No me sale otra cosa, espero que algún día lo veas desde fuera y te des cuenta de que no ha estado bien". Y llegaba el momento de saber quién de los dos tenía que abandonar 'Supervivientes All Stars'. "Los de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... Asraf". Por tanto, Rosa Benito se convertía en la expulsada.

Asraf estallaba de felicidad y se tiraba al suelo con Yola Berrocal para celebrarlo: "Muchas gracias por hacerme llegar hasta aquí y luchar en cada votación. No sabéis lo feliz que me hacéis por llegar a estas alturas del concurso, sé que es un gran esfuerzo, pero vamos a seguir luchando". Mientras Rosa Benito se ponía al lado de una María Lamela que quería dedicarle unas palabras: "Te tenemos que dar las gracias por haberte entregado en cuerpo y alma a esta aventura 15 años después de haberla ganado, te has convertido en la concursante con más edad de participar en 'Supervivientes', no te has negado a hacer ningún juego, has vivido situaciones límite y 60 días en la experiencia más dura sin quejarte nunca. Has vuelto a demostrar que tenerte en cualquier programa de televisión es una absoluta garantía". Algo a lo que se unía Sandra Barneda: "Espero que esto sea un antes y después, te deseo lo mejor porque has demostrado mucha tenacidad y una prueba de que se puede hacer todo y que no importa la edad. Gracias por tu ejemplo". Y Rosa Benito no quería irse de la palapa sin dar las gracias al equipo y de reflexionar sobre su experiencia: "La gente que no se ve y que nos ha cuidado al cien por cien quiero darle las gracias. Estoy feliz de lo que he vivido". Tras lo que la presentadora comunicaba a los cuatro concursantes que, con esta expulsión, ya son los cuatro finalistas de esta edición. Rosa Benito descubre su cambio físico