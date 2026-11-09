Una gran bronca ha tenido lugar en las últimas horas en 'Supervivientes All Stars'. Los protagonistas han sido Asraf Beno y Rosa Benito, con esta última totalmente fuera de sí y explotando ante la pareja de Isa Pi al hablar de la relación del concursante con la madre de esta, Isabel Pantoja, y con confesiones del estilo "no tienes vida" o "metemierda".
Todo ha ocurrido cuando Asraf le ha preguntado a Rosa Benito por qué cree que "victimiza", a lo que la famosa colaboradora ha explicado por qué y Asraf Beno ha señalado que simplemente da su opinión, que siente que él no puede "ni sentir ni padecer".
Ambos han entrado en una especie de bucle, con algunos como Víctor Janeiro u Omar Sánchez posicionándose a favor de Rosa y Asraf, solo, contra todos: "Que si somos victimistas, que si qué contenidos damos, ¿crees que no valemos por nosotros mismos?". "Eres un metemierda. ¡No eres tan puro como te crees!", ha dicho Rosa Benito, tildándole de "falso".
La bronca ha ido creciendo cada vez más, con los dos levantando el tono de voz, hasta que, en un momento dado, Asraf le ha echado en cara a Rosa Benito que le dijese un día por qué no lo soluciona con Isabel Pantoja, madre de su pareja, Isa Pi, algo que ha hecho estallar a Rosa Benito.
"¿Qué dices? Te interesa muy bien estar mal, te viene bien. Si fueras buena gente, lo primero que harías sería arreglar esa situación por tu mujer, no por ti. No tienes ni idea de sentimientos", ha apuntado Rosa Benito.
"Te viene de maravilla. Si fueras buena gente, lo primero que harías sería decirle a tu mujer que se hablara con ella. A veces las madres tenemos que tomar decisiones aunque nos duela", ha añadido Benito. Posteriormente, Asraf Beno ha confesado que, en alguna que otra ocasión, Rosa Benito le ha dicho de "hacer contenido": "Eso es mentira", ha dicho Rosa Benito.
Pero Rosa Benito no ha dado marcha atrás, echándole en cara a Asraf que lo único que hizo en el puente de las emociones fue hablar de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "¡No tienes vida! Solo vales para hablar de Isabel Pantoja".
Pasada la gran bronca, Asraf se ha desahogado con Yola Berrocal y ha acabado roto por "meterse con su familia" y con cómo tiene que hacer las cosas con Isa Pi: "¿Cómo es capaz de eso? Yo no necesito a nadie para destacar. Voy a llegar a la final siendo como soy".
Isa Pi, pareja de Asraf, ha reaccionado a esta bronca durante la gala de 'SV All Stars'. Hay que recordar que la televisiva ya había reaccionado en redes sociales con un duro comunicado mostrando su malestar, pero este domingo ha podido aclararlo todo y lanzar su opinión ante todo lo vertido por Rosa Benito contra Asraf.
En primer lugar, Isa Pi ha respondido a las palabras de Rosa Benito, en las que asegura que "Asraf no es Pantoja": "¿Por qué no le dicen nada a Rosa?". "Cuando habla de personas de fuera se me cae la persona. No voy a entrar en el ataque fácil. Rosa lo ha dicho para provocar una reacción de Asraf, estoy muy orgullosa del marido que tengo", ha dicho Isa Pi.
"Me ha parecido que no ha empatizado ante lo que ha dicho. Las maneras... ¿qué quieres que te diga? Es de tener poca sensibilidad", asegura Isa Pi.
Por último, Sandra Barneda le ha preguntado por la insinuación de Rosa Benito, quien ha aseverado que Asraf no ha ayudado a Isa Pi a tener buena relación con su madre, a lo que Isa Pi ha respondido lo siguiente: "Es todo lo contrario. Asraf siempre ha respetado mis decisiones. Ojalá fuese tan fácil y pudiésemos tener relaciones familiares todos tan buenas, pero a veces no es tan sencillo".