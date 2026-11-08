'Supervivientes All Stars' ya tiene a sus cuatro finalistas y el último juego de líder de la edición decide quién tiene el pase directo a la gran final

En la noche de 'Supervivientes All Stars' después de la última expulsión en la que Rosa Benito ha sido la elegido por la audiencia para abandonar la aventura, Asraf Beno, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal se han convertido en los cuatro finalistas de esta edición , lo que Sandra Barneda les ha comunicado, y además el último juego de líder ha dado el pase directo a la gran final para uno de ellos.

Lágrimas, felicidad y mucha emoción han sido las reacciones de los cuatro al saber que han llegado al momento más importante de la aventura: la final . Y tras descubrirlo, todavía quedaba algo más, disputar el último collar de líder para intentar conseguir algo muy importante. Y lo hacían Yola Berrocal, Víctor Janeiro y Asraf ante la no clasificación de Omar en la prueba previa.

Los tres se agarraban a un poste encima del mar y el que más aguantase se llevaba el collar más importante de la edición. Tras mucho esfuerzo, Asraf era el primero en caer después de tener que descolgar una de las menos. Y seguían agarrados Yola y Víctor.

Ambos se aferraban a este poste, tanto era así que acababan solo agarrados por los brazos sin poder utilizar las piernas, lo que provocaba la reacción de Sandra Barneda: "Qué barbaridad, es increíble, emoción hasta el final". Y tras pasar los 8 minutos, Víctor Janeiro no podía más y caía al agua, siendo Yola Berrocal la ganadora de este último collar de líder.