Supervivientes All Stars 08 noviembre 2026

Asraf Beno es el más conocido de sus hermanos, y aunque muchos conocen a Anuar, no son tantos los que saben que hay un tercer pilar y hermano, Monsif Beno

Isa Pantoja lo es todo en la vida de Asraf Beno y él mismo lo confirmaba durante El puente de las emociones que protagonizó en 'Supervivientes All Stars'. Isa es su otra mitad, la persona con la que comparte todo, con quien quiere pasar el resto de su vida y con quien ha formado una familia. Ella es su gran amor, quien le entiende y quien le apoya, quien le anima a seguir cumpliendo sueños. Isa es una parte fundamental de su vida y así lleva siendo desde que comenzaron una relación por la que nadie apostaba, ni el público, ni las familias de ambos. Todo el mundo conoce a los Pantoja, pero no sucede lo mismo con los Beno, puesto que, mientras que la familia de Isa llena titulares en las revistas del corazón, la de Asraf es, en su mayor parte, anónima, aunque alguno de sus hermanos haya tenido más notoriedad. Anuar ha llegado a participar en 'Supervivientes', lo hizo en la edición anterior a la de su hermano mayor. Gracias a eso es un poco más conocido, aunque no sucede lo mismo con Monsif, que siempre se ha mantenido al margen, por lo que se sabe menos sobre él.

Casi toda la familia de Asraf ha optado por esta postura, mantenerse al margen de posibles polémicas y vivir su vida de una manera discreta. Eso no quita para que, siempre que ha sido necesario, hayan mostrado que están junto a la pareja, sobre todo en el caso de Anuar y Monsif, que son el gran apoyo de su hermano mayor. ¿Quiénes son los hermanos de Asraf Beno? Así son Anuar y Monsif, los hermanos de Asraf Beno La familia de Asraf siempre ha escogido permanecer en un segundo plano. No es demasiado lo que se sabe sobre ellos, salvo que sus padres son de origen marroquí y que los tres hermanos nacieron en Ceuta. Tras un tiempo viviendo allí, se mudaron a la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde crecieron. Su madre Amina siempre ha estado dedicada al cuidado de su familia y el propio Asraf señalaba en alguna ocasión que su padre es una persona discreta. De sus padres se sabe poco, porque prefieren permanecer en un discreto segundo plano, aunque en ocasiones puntuales, como la boda de Isa y Asraf, sí que se ha hablado más de ellos. Los hermanos de Asraf parecen seguir la estela marcada por sus padres, por lo menos en el caso del menor, porque Anuar, el mediano, sí que ha tenido algunos momentos en los que los focos estaban puestos en él.

Tal y como señalábamos antes, Anuar llegó a participar en 'Supervivientes' y durante un tiempo se convirtió en un rostro habitual de las tertulias. Sin embargo, con el tiempo se fue alejando de la fama y tan solo ha vuelto a hacer acto de presencia en algunos momentos, como tras saberse que Asraf había sido diagnosticado de sarcoidosis. Esto sucedió cuando Asraf se planteó ir a 'Supervivientes' en 2020, los médicos encontraron algo en sus pruebas médicas que hacía que no fuera apto para el programa y que le empujaba a seguir indagando. Él optó por guardar esto en secreto y afrontar en solitario el diagnóstico. Por suerte, la enfermedad, como es habitual, remitió sola con el tiempo. No obstante, esto fue un duro golpe para Asraf, que lo contaba públicamente, momento en el que se enteraba Isa, pero también Anuar. "Yo tampoco lo sabía, lo supe justo cuando grabaron el programa. Me enteré en ese momento. Imagínate lo que fue… Pensar que estaba bien y todo lo que tenía encima…", declaró Anuar en su momento. "Al final, es algo muy grave y te replanteas muchas cosas. Empiezas a ver la vida de otra forma. Te replanteas qué quieres y qué no quieres en tu vida".