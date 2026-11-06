Según han comentado los colaboradores, todo comenzó en el ‘puente de las emociones’ de Omar , un momento muy emotivo en el que el concursante se abría en canal. Ahí, Omar habló de lo “locamente enamorado” que estaba durante la etapa de la boda con Anabel , y tal como contó, para él, “seguían juntos cuando Anabel empezó su concurso” en ‘Supervivientes’ en 2022.

Omar Sánchez vuelve a ser el centro de la polémica en ‘Supervivientes All Stars 3’ , y de nuevo por la historia con su expareja: Anabel Pantoja . Tras sus últimas declaraciones sobre ella en Honduras, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ y ‘La tarde se mueve’ han hablado acerca de por qué el superviviente sigue hablando de ella y de su relación, cuando la trama estaba aparentemente cerrada.

“Una espina que todavía está clavada”

No obstante, acabó ese puente asegurando que quería mirar hacia el futuro, algo que no acaba de poner de acuerdo a los colaboradores y espectadores. “Parece que por parte de él si hay asuntos pendientes y por parte de Anabel no. Él tiene una espinita clavada que tiene que sacar”, ha asegurado Adriana Dorronsoro.

Por su lado, Belén Ro ha sido más contundente al asegurar que “a España no le interesa Omar si no habla de Anabel”, dejando claro que es “de lo único que puede seguir hablando” y que a ella Omar no le interesa “absolutamente nada”.

“Estoy convencida que Anabel no quiere saber ya nada de Omar. Le ha caído como un jarro de agua fría a raíz del concurso de Omar. Para Anabel su exmarido está muerto. Y si tienen cuentas pendientes, que se olvide Omar de tener esa conversación”, ha sentenciado la periodista Leticia Requejo.

La nueva faceta de Omar: “Me sorprende”

En este sentido, los colaboradores han debatido también sobre si se puede mantener relación de amistad con una expareja, lo cual ha provocado diferentes opiniones entre ellos. Dale al play del vídeo para verlo completo: “Olvídate, cierra la etapa del amor”.

Asimismo, han contado que les ha “sorprendido” la nueva faceta de Omar en la que está empezando a contar más sus sentimientos. Según Leticia Requejo, viendo a Omar “da la sensación de que tiene muchas cosas dentro que necesitaba sacarlas. Y el momento era este”.

La gran pregunta: ¿por qué sigue hablando de ella?

La colaboradora Belén Ro lo tiene claro: “Pues porque no tiene otra cosa que hacer”, mientras que otros han aportado diferentes puntos de vista en exclusiva para Mediaset Infinity. Para Pepe del Real, periodista de ‘Vamos a Ver’ es evidente que “Anabel vende” y que Omar “tiene todo el derecho del mundo” a hablar de su historia: “de hecho, fue generoso en su momento no contando todo”, ha añadido.