Supervivientes All Stars 06 noviembre 2026

La vida sentimental de Yola Berrocal fue clave para saltar a la fama; su currículum amoroso cuenta con algunas relaciones serias y varios romances muy sonados

En los últimos años, Yola Berrocal ha estado más volcada en su carrera como representante de artistas que en su propia carrera como artista, pero ante la posibilidad de regresar a 'Supervivientes All Stars' y volver a pelear por un título del que se quedó a las puertas. En 2016, la edición de 'Supervivientes' en la que participó, tras muchas pruebas y esfuerzo, quedó segunda porque el premio finalmente se lo llevó Jorge Díaz. Diez años más tarde quiere quitarse esa espinita y no ha dudado en regresar a la playa para demostrar que con el tiempo es mejor superviviente. No parecía importarle las incomodidades, el hambre, el frío o el sueño, aunque una vez en la arena la realidad se ha impuesto y de nuevo está teniendo que pasar por momentos complicados, tanto física como emocionalmente.

Yola puede presumir de haberse convertido, con el paso del tiempo, en toda una experta en realities, no le ha ido nada mal y en aquellos en los que ha participado ha quedado en una muy buena posición, ganando la mayoría de ellos. No parece tener la misma suerte en el amor, han sido varios los hombres que han pasado por su vida y su corazón y no todos le han dejado recuerdos positivos. Repasamos qué personas han compartido la vida de Yola. Yola Berrocal: todos los novios y affaires que ha tenido No todas las relaciones que se le atribuyen a Yola Berrocal se confirmaron, algunas de ellas no han pasado de ser rumores, por muy sonados que estos fueran. Otras, sin embargo, sí que fueron historias de amor más que confirmadas, que duraron en el tiempo y en las que incluso llegaron a sonar campanas de boda, aunque nunca llegaran a materializarse. En sus deseos estaba el de pasar por el altar, algo que de momento nunca ha sucedido, pero también el de ser madre, algo que tampoco pudo ser. Los desengaños amorosos que sufrió a lo largo de su vida fueron una de las causas por las que nunca llegó a ser madre, tal y como ella misma ha explicado en alguna ocasión. No había encontrado la pareja perfecta para poder dar ese paso y, sin darse cuenta, el tiempo pasó, haciendo que otras opciones de maternidad fueran más complicadas. A pesar de no haber encontrado al hombre ideal para compartir su vida, han sido varios los que han pasado por ella, dejando una huella mayor o menor, pero huella al fin y al cabo. Una de sus relaciones más conocidas es la que mantuvo con el padre Apeles y que no estuvo exenta de polémica. Él la demandó por hablar públicamente del tema y ganó la demanda y, mientras que para muchos fue solo una manera de conseguir atención mediática, ella siempre lo presentó como una historia real. Sea cual fuera la realidad, este vínculo fue un trampolín para ella, que pasó a ser uno de los personajes del momento y las oportunidades laborales en televisión comenzaron a llegar.

Tiempo después, una vez que ya era conocida, presentó en sociedad a quien en aquel momento era su pareja, un modelo gallego llamado Yago Hermida. Se conocieron en una discoteca y lo suyo fue todo un flechazo, estuvieron juntos varios años y se llegó a hablar de matrimonio, pero finalmente la relación terminó debido a la distancia, por motivos de trabajo él se mudó a Milán. Tiempo después, sería concursante en la decimosegunda edición de 'Gran Hermano'. No tan serio sería su breve romance en 2012 con quien fuera míster Valencia, Carlos Casaña. Tampoco duró demasiado su amor con Sergio Ayala, concursante de 'GH VIP' y expareja de Ivonne Reyes. Durante su paso por 'La Casa Fuerte' (2020), dejó claro que le gustaba Cristian Suescun, una relación que no llegó a prosperar y en la que él no parecía tener claro si Yola le gustaba o la rechazaba. Durante su estancia en 'Hotel Glam' (2003) también se señaló la cercanía entre ella y Dinio García, aunque ella negó las acusaciones de que entre ellos sucediera algo durante un viaje en autobús.