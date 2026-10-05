Supervivientes All Stars 05 octubre 2026

La presentadora se ha mostrado sorprendida por la reacción y las palabras de Isa Pantoja al descubrir que Isabel Pantoja será uno de los peldaños del 'Puente de las emociones' de Asraf Beno

Asraf Beno se ha enfrentado a uno de los momentos más personales de su aventura en 'Supervivientes All Stars': 'El puente de las emociones'. Una experiencia en la que ha hecho un repaso por algunos de los episodios y personas que han marcado su vida y que Isa Pantoja siguió muy de cerca desde plató.

Sandra Barneda, antes de que comenzara, adelantaba algunos de los peldaños que tendrá que afrontar el superviviente: Isa Pantoja, Kiko Rivera, el amor, Cairo e Isabel Pantoja. Precisamente, escuchar el nombre de su madre ha provocado una reacción muy contenida por parte de Isa que no ha pasado desapercibida para la presentadora. "Isabel Pantoja no va a ser tan bonito", le ha advertido Sandra Barneda. Pero Isa, lejos de entrar a valorar lo que su marido pueda decir sobre la cantante, ha preferido mostrarse prudente: "Bueno, al final es su perspectiva, su punto de vista. Y también, claro, al final lo que ha vivido... Entonces, a ver qué cuenta, no sé". Sandra Barneda, sorprendida con la actitud de Isa Pantoja Ha sido entonces cuando Sandra Barneda no ha podido evitar hacer una reflexión sobre la respuesta de Isa. La presentadora no ha ocultado su sorpresa por la manera en la que la hija de Isabel Pantoja continúa refiriéndose a su madre pese a todo lo que ha sucedido entre ellas:

"Mira que me parece increíble que seas tan respetuosa con tu madre, que sigas siendo tan respetuosa. De verdad. Me sorprende". Isa no ha añadido nada más y, simplemente, ha sonreído, pero los aplausos en plató han evidenciado que muchos compartían las palabras de Sandra Barneda. La confesión de Asraf sobre Cairo que ha descolocado a Isa Tras enfrentarse al 'Puente de las emociones', Asraf ha dejado varios puntos, más allá de Isabel Pantoja, que han sorprendido en plató. Uno de ellos ha sido una confesión del superviviente relacionada con Cairo, el hijo que tienen en común: el concursante ha reconocido que, después de todo el tiempo que lleva viviendo la experiencia, no consigue recordar la cara del pequeño.

Isa ha explicado que no es la primera vez que escucha algo parecido. "Mucha gente me ha dicho que llega un punto en el que no recuerdas a lo mejor a algún familiar", ha señalado, recordando que ella misma conoce esa sensación tras su experiencia como concursante: "Da mucha impotencia el no acordarte o intentar acordarte de la cara de tu hijo y que no puedas". Carmen Borrego comentaba entonces que puede ser una forma de autoprotección: "Muchas veces se bloquea ese sentimiento para no acordarte y no sufrir, ¿no? Entonces, lo quitas de tu mente porque sabes que si te acuerdas, sobre todo de los más cercanos, eso te hace daño en ese momento, y yo creo que por eso muchas veces no recuerdan las caras".