Rubén Torres se ha emocionado, y mucho, durante la última gala de 'Supervivientes All Stars' , después de poner punto y final a su aventura como capitán junto a Marta Peñate . Pero no es el único momento en el que ha llorado en esta experiencia en República Dominicana : el bombero también se ha emocionado en la playa en los días previos a la gala porque, según dice, tiene una "conversación pendiente" con su novia, Laura Cantizano .

Y es que, como ha dicho Rubén Torres ante sus más allegados en 'Zona Luna', lleva unos días dándole vueltas a la cabeza a ciertas cosas que tiene pendientes con su novia, Laura: "La echo mucho de menos... tengo que contarle algunas cosas y verla. Me quiero pirar".

El resto de sus compañeros se ha sorprendido de sus palabras, confesando que, con lo "luchador" y "mente fría" que es, no entendían muy bien de dónde venían esas palabras. "Me quiero ir por estar con ella... necesito verla. Tengo que hablar con ella de nosotros, de nuestro futuro. Y si no está, ha pasado algo o no siente lo mismo... me voy y hablo con ella en casa, donde sea".

Además, Rubén Torres ha confesado que esta experiencia le está haciendo no recordar si habló con ella de ciertas cosas o no: "Tengo un cacao en la cabeza que no quiero hablar más de la cuenta. Quiero hablar yo con ella. Me muero, te lo prometo", ha dicho un Rubén Torres muy emocionado y envuelto en dudas.

Laura Cantizano reacciona a la confesión de Rubén Torres

En plató, Jorge Javier Vázquez ha dado paso a Laura Cantizano y le ha preguntado de manera directa: "¿Te imaginas qué puede ser?". "Sí", ha contestado la novia de Torres, añadiendo una sonrisa. "Lo hemos hablado... cosas nuestras. No es nada malo, además, para nada. Tiene ganas de cositas...", ha señalado.

Además, el presentador le ha recordado a ella y a todos los televidentes que este domingo, en 'SV All Stars. Tierra de Nadie', Rubén Torres estará en plató: "Nos gustaría que tuvierais esa conversación aquí con Sandra Barneda".