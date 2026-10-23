Unas nuevas nominaciones han llegado durante la gala de 'Supervivientes All Stars' y lo han hecho después de saberse que Chiqui se ha convertido en la líder de esta semana y que Ivana Icardi, tras ser la mejor en la prueba de apnea, tenía un poder extra.
Jorge Javier Vázquez, antes de empezar a nominar, le comunicaba a Ivana Icardi el poder conseguido por ser la que más tiempo había aguantado bajo el agua en la prueba de apnea: "Hoy nominarás como siempre con un punto y además podrás robarle el punto a otro compañero y utilizarlo al tu libre albedrío, quiere decir que otro compañero se quedará sin nominar, pensará que nomina, pero no valdrá el punto". Y esta decidía robar el punto a Omar. Y así empezaban las nominaciones:
Ivana Icardi: nomino a Omar Sánchez. Además, el punto que le había robado a él mismo, también se lo daba a él. Otorgando dos puntos al superviviente.
Rosa Benito: nomino a Arkano.
Asraf Beno: voy a nominar a Rosa porque no me gusta el juego que tiene desde el principio.
Yola Berrocal: voy a nominar a Omar.
Víctor Janeiro: mi nominación va para Arkano porque le veo muy bajito de ánimo, a estas alturas aporta poco al grupo y necesitamos gente fuerte.
Arkano: nomino a Rosa por dudar de mí por lo que sentía respecto a Ivana.
Omar Sánchez: en este caso, voy a nominar a Ivana. Pero su punto no valía tras haber sido inhabilitado después de que Ivana, con su poder, le hubiera robado el voto.
El nominado por el grupo es Omar Sánchez y se daba un empate entre Arkano y Rosa Benito, el que tenía que desempatar Chiqui como líder: "Está claro, voy a nominar a Arkano en el desempate porque no quiero que haya nominación de mujeres".
Y por el mismo motivo, Chiqui daba su nominación directa a Asraf Beno, lo que provocaba sorpresa en la palapa entre sus compañeros y este se mostraba desconcertado con su decisión: "Estoy flipando porque con ella me llevo bien, no ha pasado nada y me estás nominando directamente".
Por lo tanto, los nominados de esta semana son Asraf Beno, Arkano y Omar Sánchez: ¡puedes salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!