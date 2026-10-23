Unas nuevas nominaciones han llegado durante la gala de 'Supervivientes All Stars' y lo han hecho después de saberse que Chiqui se ha convertido en la líder de esta semana y que Ivana Icardi, tras ser la mejor en la prueba de apnea , tenía un poder extra.

Jorge Javier Vázquez, antes de empezar a nominar, le comunicaba a Ivana Icardi el poder conseguido por ser la que más tiempo había aguantado bajo el agua en la prueba de apnea: "Hoy nominarás como siempre con un punto y además podrás robarle el punto a otro compañero y utilizarlo al tu libre albedrío, quiere decir que otro compañero se quedará sin nominar, pensará que nomina, pero no valdrá el punto". Y esta decidía robar el punto a Omar. Y así empezaban las nominaciones:

Así han sido las nominaciones de esta semana

Ivana Icardi: nomino a Omar Sánchez. Además, el punto que le había robado a él mismo, también se lo daba a él. Otorgando dos puntos al superviviente.

Rosa Benito: nomino a Arkano.

Asraf Beno: voy a nominar a Rosa porque no me gusta el juego que tiene desde el principio.

Yola Berrocal: voy a nominar a Omar.

Víctor Janeiro: mi nominación va para Arkano porque le veo muy bajito de ánimo, a estas alturas aporta poco al grupo y necesitamos gente fuerte.

Arkano: nomino a Rosa por dudar de mí por lo que sentía respecto a Ivana.

Omar Sánchez: en este caso, voy a nominar a Ivana. Pero su punto no valía tras haber sido inhabilitado después de que Ivana, con su poder, le hubiera robado el voto.