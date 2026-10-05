Las palabras de Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars' sobre su enemistad asegurando que "es mala persona", como también aseguraba Rosario Mohedano que pensaba, provocaron la reacción de Belén Esteban en '¡De Viernes!', que terminó contando que Rosa, la que fuera su compañera durante muchos años en televisión, se llevó a dos personas al baño para se enterasen de sus problemas de adicciones .

Tras ver en la noche de 'Conexión Honduras' las imágenes del bajón que está atravesando Rosa Benito en Honduras, Sandra Barneda le ha preguntado por esto a Rosario Mohedano y las declaraciones de Belén Esteban durante el fin de semana: "Estaba escuchando a tu madre diciendo que tiene la cabeza fuera, pues menos mal que no está aquí porque si hubiera escuchado lo que Belén Esteban dijo, como que ella era un poco responsable de que todos se enteraran de sus problemas de adicción..."

Rosario Mohedano habla en el plató de 'SV All Stars'

Rosario aseguraba no haber visto la entrevista de Belén Esteban: "Me fui a cantar con fiebre y me habían ofrecido estar en una sala, como estaba Beatriz, viendo su entrevista, te puedo asegurar que me pagaron por cantar la mitad de la mitad de lo que me ofrecerían. Y he dicho que no a querer aclarar ciertas cosas porque a nadie le interesa, salvo para tener más información para liar más las cosas".