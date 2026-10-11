Supervivientes All Stars 11 octubre 2026

Las ausencias en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno fueron sonadas, pero no fueron suficientes para empañar el gran día de la pareja, que lo organizó todo con mimo

Isa Pantoja y Asraf Beno, concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026', han pasado por muchos momentos juntos, algunos han sido muy buenos, como el nacimiento de su hijo Cairo o la mudanza a su nuevo hogar donde poder seguir creciendo como familia. Otros, por desgracia, no han sido tan positivos. Incluso algunos de los buenos han estado marcados por ciertos momentos de tensión que los han convertido en agridulces, como pasó con su boda. Una boda es una gran noticia, una manera de celebrar el amor de una pareja y compartirlo con sus seres queridos, algunos de ellos amistades, otros, familiares. En el caso de Isa Pantoja, el lugar que tendría que haber ocupado su familia estaba bastante desierto, algo que marcó la celebración desde antes de que tuviera lugar. Isa y Asraf no dejaron que esas ausencias eclipsaran su gran día, que estuvo marcado por grandes momentos que ya forman parte de la historia de la pareja. 10 grandes momentos de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

1.Aunque no sea un momentazo, el hecho de que Isabel Pantoja no estuviera entre los invitados que acudieron a la boda de Isa y Asraf merece la pena ser señalado. Isa tenía bastante claro que su madre no estaría pese a tener invitación, y ni siquiera la ausencia de algunos otros invitados (como Dulce o Jorge Javier Vázquez) cambiaría la decisión de la tonadillera. Otra versión es que Isabel Pantoja nunca tuvo intención de ir porque la relación con su hija no era la mejor. Kiko Rivera, con quien no tenía trato en ese momento, no estaba invitado, tampoco su tío Agustín. 2.En un primer momento, la pareja tenía pensado casarse en Marruecos, pero no pudo ser, tuvieron que aplazar la boda y sus planes se trastocaron. Escogieron otro lugar, la Hacienda Al-Baraka, situada en Alcalá de Guadaíra. Esta hacienda tiene un toques árabes, lo que les permitía seguir con sus planes, que era mezclar las culturas de ambos en una gran celebración. 3.Poco después de las cinco de la tarde llegaba a la finca Asraf, dejando ver parte de su traje (camisa blanca y tirantes) y confesando a las cámaras que estaba "un poco nervioso". Junto a él estuvo su familia y no pudo evitar en varias ocasiones algunas lágrimas de emoción. 4.A la finca también llegaba con tiempo el padrino: Jorge Javier Vázquez. Él se había ofrecido a apartarse si su presencia era el motivo por el que Isabel Pantoja no había ido, pero pudo asistir sin problema. Él llegó a la finca: "Con muchísimas ganas, me hace mucha ilusión y me hizo mucha ilusión que me lo pidiera y que considere que soy su padrino televisivo". Él fue el presentador del 'GH VIP' donde Isa y Asraf se conocieron.

5.Más allá de invitados y otros protagonistas, si hay alguien cuya presencia espera todo el mundo con ganas, esa es la novia. Isa no decepcionó y escogió un vestido de corte clásico, sin detalles excesivamente llamativos, de escote cuadrado y manga larga abullonada en el hombro y ajustada hasta la muñeca, firmado por Hannibal Laguna. Isa también lució un segundo vestido para la fiesta, este sí con bordados en el cuerpo, corto por delante y largo por detrás, con volantes. 6.La boda fue una gran fiesta para la pareja, pero también para la familia que han formado junto a Albertito, el hijo mayor de ella, por eso quisieron que el pequeño tuviera un papel destacado y fue el encargado de llevarles los anillos hasta el altar. 7.Fue una gran fiesta, los invitados así lo confirmaron. Anabel Pantoja incluso reconocía no haber tocado el móvil en toda la noche porque había estado todo el tiempo bailando y pasándolo en grande, disfrutando de la música escogida. No es para menos, porque los novios contaron con tres actuaciones diferentes en directo, una de ellas, un grupo amigo del novio y otra de Hakim, su cantante favorito, que cantó en directo 'La muchacha turca'. Además, mientras la novia entraba, podía escucharse 'Sing of the times', de Harry Styles, interpretada por un quinteto de cuerda. 8.Durante la ceremonia también sonaron 'Dancing on my own' de Calum Scott, 'Wrecking Ball' de Miley Cyrus, 'Wildest Dreams' de Taylor Swift, 'What About Us' de Pink y 'Girls like you' de Maroon 5. Su primer baile fue al ritmo de 'Si nos dejan', del Mariachi de la Ciudad de México.