Omar Sánchez ha vuelto a abrirse con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' en la playa, recordando su boda con Anabel Pantoja y el mal momento que atravesaba su relación en aquel entonces, lo que terminaría de detonar después de darse el 'sí, quiero'.

El concursante explicaba que la boda con Anabel iba a ser a lo grande en Sevilla, pero por el covid no se pudo hacer y hasta que él no estaba en 'Supervivientes 2021' ella no decidió dar el paso: "Cuando me va a visitar me dice que nos vamos a casar, yo estaba perdido, pero le dije que vale. Es cierto que en esos meses no estábamos tan bien en la relación, la familia Pantoja estaba a tope en televisión y nosotros teníamos discusiones. Pero me dice que una boda tan grande la vamos a hacer en la Graciosa, la veo a ella cambiada cuando salgo de 'Supervivientes', su actitud había cambiado muchísimo".

Recordando los problemas que surgieron en su enlace: "La abuela fallece un día antes y todos los invitados ya estaban en la isla, la familia se fueron a Sevilla y volvieron al día siguiente, pero Kiko no volvió, los únicos que se quedaron a acompañar a Isa y Asraf, imagínate la boda".

Asegurando que después de la boda vino lo peor: "Ella después de lo sucedido con la abuela se va a Sevilla para estar con su tía, está una semana allí, sucede algo que no se puede contar y cambian las cosas. A la semana siguiente me sacan que le fui infiel y no es así. Vuelve a Canarias, pero ya estamos más separados que nunca, dormíamos en camas diferentes. Entonces, ahí decidimos dejar la relación".