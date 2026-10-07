Omar Sánchez ha vuelto a abrirse con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' en la playa, recordando su boda con Anabel Pantoja y el mal momento que atravesaba su relación en aquel entonces, lo que terminaría de detonar después de darse el 'sí, quiero'.
El concursante explicaba que la boda con Anabel iba a ser a lo grande en Sevilla, pero por el covid no se pudo hacer y hasta que él no estaba en 'Supervivientes 2021' ella no decidió dar el paso: "Cuando me va a visitar me dice que nos vamos a casar, yo estaba perdido, pero le dije que vale. Es cierto que en esos meses no estábamos tan bien en la relación, la familia Pantoja estaba a tope en televisión y nosotros teníamos discusiones. Pero me dice que una boda tan grande la vamos a hacer en la Graciosa, la veo a ella cambiada cuando salgo de 'Supervivientes', su actitud había cambiado muchísimo".
Recordando los problemas que surgieron en su enlace: "La abuela fallece un día antes y todos los invitados ya estaban en la isla, la familia se fueron a Sevilla y volvieron al día siguiente, pero Kiko no volvió, los únicos que se quedaron a acompañar a Isa y Asraf, imagínate la boda".
Asegurando que después de la boda vino lo peor: "Ella después de lo sucedido con la abuela se va a Sevilla para estar con su tía, está una semana allí, sucede algo que no se puede contar y cambian las cosas. A la semana siguiente me sacan que le fui infiel y no es así. Vuelve a Canarias, pero ya estamos más separados que nunca, dormíamos en camas diferentes. Entonces, ahí decidimos dejar la relación".
Además, Omar Sánchez recuerda cómo fue que ella le había explicado que "se había casado enamorada al 60%", lo que él no entendió: "Yo no comía, no me hubiera casado si no estoy al cien por cien, mi mundo se cayó". Mostrándose todavía afectado al hablar de esto.
Isa Pantoja y Yulen Pereira escuchaban muy atentos sus palabras en plató y la prima de su exmujer se pronunciaba: "Él tenía pensado dejar a Anabel a parte y no hablar de esto, pero cuando estás allí te vas abriendo, es su historia, es totalmente respetable que lo cuente, a mí me cae muy bien. Yo no puedo juzgar a nadie, no me corresponde".