Omar Sánchez, antes y después de Anabel Pantoja: todas sus relaciones

Supervivientes All Stars 08 octubre 2026

La relación de Omar Sánchez con Anabel Pantoja fue clave para que el público le conociera, pero no ha sido el único amor que le hemos conocido al windsurfista

El amor fue el responsable de que Omar Sánchez pasara de ser un completo desconocido a un rostro habitual de las pantallas y las redes sociales. Fue su relación con Anabel Pantoja lo que le permitió dar ese paso y él lo ha sabido aprovechar para conseguir oportunidades laborales que le permiten seguir cumpliendo sus sueños, como es participar en 'Supervivientes All Stars'.

La vida de Omar Sánchez cambió para siempre cuando se cruzó con Anabel Pantoja en una discoteca de Gran Canaria. Anabel se encontraba acompañando a su tía, que había tenido un concierto allí y, después del evento, había acudido a ese lugar junto a sus compañeros. Omar se quedó prendado de ella, tanto es así que no se atrevió a hablarle en el momento y fue posteriormente cuando se puso en contacto con ella. Al día siguiente aprovechó que sabía quién era para buscarla en redes y, tras seguirla en Instagram, le mandó un mensaje privado. Un mensaje que, por fortuna, llegó hasta Anabel y llamó su atención, porque la pareja comenzaría una relación virtual. Con el tiempo tuvieron la ocasión de volver a verse en persona, una prueba de fuego para su relación que salió a las mil maravillas, porque comenzaron una historia de amor. A finales de 2019, Anabel daba el paso, cogía sus cosas y dejaba la Península para marcharse a vivir a Las Palmas junto a Omar. Ella decidió apostar por su amor y todo apuntaba que las cosas entre ellos saldrían bien, así lo parecía cuando hacían pública su intención de casarse, incluso después de que el confinamiento provocado por la pandemia les obligara a cambiar sus planes. Después llegó 'Supervivientes' 2021, donde Omar fue uno de los participantes. Esto hizo que tuvieran que estar distanciados un tiempo, pero parece que esa distancia les vino fenomenal, porque la relación seguía viento en popa. En octubre de 2021 tenía lugar la tan esperada boda, un evento en el que ambos pusieron todo su corazón, a pesar de que el de Anabel estuviera triste, pues poco antes del enlace fallecía su abuela paterna, doña Ana.

Después de todo lo que habían esperado para poder casarse, fue toda una sorpresa para sus seguidores descubrir que tan solo cuatro meses después, la pareja se separaba. Anabel confirmaba públicamente la ruptura a comienzos de 2022; más adelante confesaría que no se había casado convencida del todo. Tras la separación comenzaba una nueva etapa para ambos, Anabel entraría en 'Supervivientes' y conocería a Yulen Pereira, mientras que Omar también le dio una nueva oportunidad al amor, aunque tardara un poco más. Las relaciones de Omar Sánchez después de Anabel Pantoja Omar se enfrentaba a una nueva vida, ahora como hombre divorciado, y lo que hizo fue apoyarse en quienes habían estado a su lado cuando les necesitó. Así fue como estrechó su vínculo con Alexia Rivas, con quien había coincidido en Supervivientes y con quien se mostró muy cercano durante ese verano. Ambos tenían muy buena relación y no es raro que, entre tanto tonteo, las alarmas sobre una posible relación saltaran. El romance nunca se llegó a confirmar, pero entre ellos la amistad fue bastante estrecha.

Sí se confirmó el romance con Raquel Lozano, exconcursante de 'Gran Hermano'. "Nos estamos conociendo, es muy guapa por fuera, pero igual de guapa es por dentro, es muy buena persona", decía Omar de ella en 'Déjate querer'. Un vínculo que llegó rápido a su vida y se apagó igualmente deprisa porque, al entrar en 'Pesadilla en el paraíso', Omar no dudaba en confirmar que lo hacía como un hombre soltero, lo que pillaba un tanto por sorpresa a Raquel. En 'Pesadilla en el paraíso', Omar tuvo una gran química con Marina Ruiz, extronista de 'MyHyV', una relación que surgía en el concurso y que continuaba fuera. Tras casi dos años de relación, la pareja rompía en mayo de 2024. Ella hacía las maletas y abandonaba Gran Canaria; él se quedaba allí y con el tiempo comenzaba una nueva relación, esta vez con una joven anónima, Guacimara. Comparten pasión por el deporte, por la comida y, durante el tiempo que estuvieron juntos, sumaron una mascota a la familia: Tirma.