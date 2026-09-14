En Honduras no hace falta mucho para que salten chispas, y no por el fuego. Pero, a veces, cuando no hay conflicto, también es posible representarlo. Y eso es lo que hemos podido ver en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'.
Marta Peñate y Lola Ortiz decidieron gastar una broma a sus compañeros y fingieron tener una fuerte discusión por Tony Spina, pareja de Marta. Una actuación en toda regla que empezó con una pullita, fue subiendo de intensidad y terminó dejando a algunos de sus compañeros intentando entender qué acababa de pasar.
La historia, además, tenía un punto de partida real. Años atrás, cuando Tony participaba en 'Mujeres y hombres y viceversa', Lola fue una de sus pretendientas. ¿Hubo algo entre ellos? Sí y no, pero es que de eso hacía, además, más de una década. Y ahí fue donde Marta y Lola encontraron la excusa perfecta para su gran representación.
La conversación arrancó con aparente normalidad hasta que Lola soltó la primera bomba: "¿Estás celosa porque pretendí a Tony o qué?". Los "uy, uy, uy" de algunos compañeros como Chiqui, Yulen Pereira o Rubén Torres, muy atentos a lo que sucedía, no tardaron en aparecer.
Por supuesto, Marta entró al trapo. "¿Y te liaste con Tony?", preguntó. La historia estaba en marcha y Lola también interpretó su papel: "Un poco", respondió Lola, que puntualizó que había sido cuando ella era pretendienta de Tony, hace unos 13 años atrás.
Marta, mientras tanto, hacía como si acabara de descubrir que su pareja le había ocultado un capítulo importantísimo de su pasado: "¿Y me lo dices ahora? Llevamos dos días hablando y me dices ahora que te liaste con mi novio" y sentenciaba: "No quiero ni que te acerques a mí".
Pero las dos tenían claro que todavía podían apretar un poco más la tuerca y continuaron. "Nos dimos un beso", contó Lola. "¿Con lengua?", quiso saber Marta. Lola no se cortó y afirmó, contundente: "¡Con lengua!", una respuesta con la que la tensión aumentaba más todavía cuanto Marta le espetaba a su compañera un "¡qué asco me da!".
Los compañeros presentes no daban crédito y estaban totalmente dentro de la interpretación. Tanto es así que Yulen Pereira incluso comentó que Tony le debería haber contado a Marta este episodio antes de que coincidiera con Lola en Honduras. Nadie sospechaba que, en realidad, era todo una broma.
Marta decidió incorporar a personajes extra en la historia y se acercó a Rosa Benito y Yola Berrocal para ponerlas en situación y contarles el "pollo" que había montado con Lola. La canaria pidió a Yola que fuera a meter baza: "Vete tú Yola en plan: ‘Lola, ¿qué le hiciste a Marta?, que está llorando, que está llorando". Y así lo hizo.
Mientras unos daban su opinión, otros intentaban reconstruir la historia y alguno hasta tomaba partido, Marta y Lola aguantaban el tipo. Habían conseguido exactamente lo que buscaban: que sus compañeros se lo creyeran.
"Creérselo se lo han creído", reconocía Lola entre risas, y afirmaba contundente: "Nuestra actuación fue... ¡perfecta!". Y efectivamente, todo había sido una broma. Una representación para comprobar cómo reaccionarían sus compañeros ante una supuesta bronca entre ellas por Tony, que Sandra Barneda también quiso aclarar en el plató de 'Conexión Honduras':
"Efectivamente, no pasó nada, pero lo que decidieron Marta y Lola es hacer una representación de si hubiera pasado algo, a ver cómo hubieran reaccionado ellos".