Supervivientes All Stars 17 septiembre 2026

Desde que ganó Miss España en 2004, María Jesús Ruiz no ha dejado de trabajar, ni en la moda ni en televisión, donde ha encontrado su lugar a base de esfuerzo

Era el año 2004 cuando María Jesús Ruiz conseguía la corona de Miss España y pocos podían imaginar que 22 años más tarde habría sido capaz de reinventarse y seguiría trabajando en televisión. Su etapa como miss fue para ella muy especial, porque, como dijo en su momento, a ella le encantan las misses, pero ese es un proyecto que dura un tiempo limitado y después es importante seguir trabajando. Ese nunca ha sido un problema para ella, que ha seguido enlazando proyectos, ya sea relacionados con el mundo de la moda o no. Pronto se descubrió que, a pesar de su talento como modelo, uno de sus puntos fuertes era su personalidad, vibrante y llena de energía, algo que se ha convertido en su mejor baza para presentarse ahora a 'Supervivientes All Stars': es capaz de desquiciar a una parte de sus compañeros y audiencia, pero también de seducir a otra.

Su vida personal, sus romances y desamores también le han ayudado a que los espectadores quieran saber un poco más sobre su vida. Parece que las dificultades son una constante para ella, que ha tenido que reinventarse en varias ocasiones, así como aprender a poner al mal tiempo buena cara. 'Supervivientes All Stars' es su regreso a un formato que le dio grandes alegrías y que le permite demostrar que sigue estando dispuesta a enfrentarse a todo lo que le pongan por delante. Así ha cambiado la vida de María Jesús Ruiz Antes de ganar el certamen de belleza que le cambiaría la vida, parecía que la educación era la vocación de María Jesús Ruiz, había estudiado magisterio y había continuado su formación con estudios superiores de psicopedagogía. Sin embargo, esa corona le dio la oportunidad de cambiarlo todo y cumplir muchos de sus sueños. Esta fue una experiencia que ella siempre ha recordado con cariño, pero no fue un camino fácil y llegó a ser una obsesión, tal y como reveló en el pódcast 'Fashion Sucks'. "Me obsesioné con el físico", reconocía durante la charla. "Me sentaba en una silla y, si tenía una arruga en el abdomen, me volvía loca. He pasado hambre. Me recortaba la comida a saco, pero porque yo decía: 'Es que tengo que llegar perfecta. Es que no tengo más oportunidades'".

La corona de Miss, que le entregó Eva González, de quien fue el relevo, le sirvió para poder dedicarse al mundo de la moda y poder subirse a grandes pasarelas, también para probar suerte en el mundo de la interpretación, aunque para eso tuvo que poner tierra de por medio y buscar sus oportunidades en Latinoamérica. En 2006 publicó su libro 'Memorias de una Miss', de nuevo representó a España en otro concurso de belleza en 2007 y años después pasó a dirigir una agencia de modelos. Fue más adelante, en 2013, cuando decidió marcharse del país para seguir cumpliendo sueños. En 2024 participó en la versión panameña de 'Mira quién baila'. En 2018 participó en 'Supervivientes' y demostró que, cuando el hambre aprieta, es capaz de darlo todo, incluida su melena. Ella se rapó la cabeza a cambio de comida. Un año más tarde participó en 'GH DÚO', y lo ganó, en 2020 pudimos verla en 'La Casa Fuerte', donde formó equipo con su madre, Juani Garzón, con quien ha tenido una relación tensa en ocasiones y ha pasado años sin hablar.

Madre e hija se habían distanciado porque Juani no aprobaba cómo había empezado la relación de su hija, pues su pareja le había ocultado que estaba casado en el momento de empezar su noviazgo. María Jesús le perdonó, pero Juani no quiso hacer borrón y cuenta nueva después de un desagradable intercambio de opiniones que tuvieron y que para ella fue una grave falta de respeto. "Me había posicionado y había defendido a mi pareja y tenía que hacer que lo respetaran", explicó María Jesús en 'De viernes' sobre el distanciamiento y reconciliación con su madre. "Me quedo en el umbral, veo a mi madre y me coge como si fuera una niña chica y se me pone a llorar. Lo único que quería era llevarme bien con mi madre y mi padre porque me había quedado sola en la vida".