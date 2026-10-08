Jorge Javier Vázquez ha recibido durante la gala de 'Supervivientes All Stars' a Raquel Sánchez Silva en el plató, con la que coincidió en su primer año de presentador en 'Supervivientes' mientras ella lo hacía desde Honduras y, ahora, 15 años después han vuelto a encontrarse en este plató, en el que tantos momentazos vivieron durante las conexiones en directo, como ellos mismos han recordado.

"Qué momento este, por favor, qué gran placer recibir en este plató, el suyo también en el 2011, a Raquel Sánchez Silva", entonaba Jorge Javier Vázquez para recibir a la presentadora, asegurando estar "muy emocionado". Y ella no dudaba en darle un gran abrazo: "No me puedes dar solo dos besos con lo que tú y yo hemos vivido aquí". Asegurando, además, estar "muy impactada" de estar en este mismo plató.

Raquel Sánchez Silva habla de 'Honesty House'

Tras esto, Raquel Sánchez Silva anunciaba que estaba en el plató durante la gala de 'Supervivientes All Stars' que estaba para presentar el nuevo programa que te espera muy pronto en Telecinco, 'Honesty House': "Es el programa que me trae de vuelta a Mediaset, tengo a seis chicos y seis chicas que no han defenderse muy bien en esto del amor y buscan el amor verdadero y yo tengo la aliada perfecta, que es historia de la televisión, es la primera inteligencia artificial infalible que trabajará para la televisión que es capaz de detectar verdades y mentiras, cuidado porque sabemos que al principio de una relación puede doler tanto una verdad como una mentira", ha explicado.