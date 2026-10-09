Jorge Javier Vázquez ha cumplido uno de sus sueños y todo gracias a Beatriz Trapote. El presentador de 'Supervivientes All Stars' llevaba tiempo compartiendo su interés por conocer a Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, y durante la gala ha podido dar un paso más para conseguirlo: hablar con ella.
Todo ha comenzado durante una de las pausas publicitarias del programa, cuando Jorge Javier ha decidido proponerle un reto de lo más inesperado a Beatriz Trapote. La periodista, que mantiene una estrecha relación con la joven por ser la mujer de su tío Víctor Janeiro, no se ha imaginado lo que el presentador estaba a punto de pedirle.
"Beatriz Trapote, te voy a proponer un reto que no te esperas", ha comenzado diciendo Jorge Javier en un vídeo que posteriormente ha compartido en su perfil de Instagram. "¡Venga, acepto!", ha respondido ella sin pensárselo demasiado, aunque enseguida ha reconocido entre risas: "¡Tus retos me dan miedo, Jorge!".
Y no era para menos. "Llama a Juls, que la quiero saludar", le ha pedido el presentador, dejando a Beatriz completamente sorprendida, pero no ha tardado ni un segundo en aceptar: "¡Hombre, por favor! Mi Julia. La tengo como 'Sister'. Me haces trabajar hasta en publicidad", ha bromeado Trapote antes de coger el teléfono y llamar a su sobrina.
Julia Janeiro ha respondido a la llamada sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. "Tengo una sorpresa para ti", le ha anunciado Beatriz. "¡Verás…!", ha reaccionado la hija de Jesulín y Campanario, a la que Beatriz le ha explicado: "Alguien quiere saludarte". Seguidamene, Trapote le pasaba el teléfono a Jorge Javier, que no ha podido contener su entusiasmo: "Julia, es un momento histórico".
El encuentro telefónico ha sido muy breve, pero suficiente para que el presentador pudiera presumir de haber conseguido algo que llevaba tiempo deseando. Por eso, tras la pausa publicitaria y antes de retomar la conexión co Honduras, Jorge Javier ha querido dedicarle unas palabras de agradecimiento a Beatriz Trapote.
"Y aprovecho en este momento, no abras los micrófonos, que está toda España viéndome", ha comenzado diciendo, aprovechando la expectación del directo para dirigirse a la mujer de Víctor Janeiro: "Gracias por tu colaboración, que gracias a tu colaboración he podido cumplir uno de mis sueños: hablar con Juls y está en mi Instagram".
La historia no ha terminado ahí. Jorge Javier ha compartido el vídeo del momento en Instagram acompañado de un mensaje de entusiasmo: "Esta noche, gracias a Beatriz Trapote, hemos hecho HISTORIA en este país. Mañana más".
Beatriz no ha tardado en reaccionar a la publicación: "Las bromitas de mi amigo. ESO SÍ, SUEÑO CUMPLIDO ALEEEEE!!!", ha escrito, a lo que el presentador ha contestado: "Gracias por hacerlo posible".
Pero, sin duda, uno de los comentarios más esperados ha sido el de la propia Juls Janeiro, que ha reaccionado con varios emoticonos de risas y corazones. Jorge Javier le ha respondido con un cariñoso y divertido "Bestie forever!".