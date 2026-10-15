Supervivientes All Stars 15 octubre 2026

Ahora está convertida en toda una superviviente, pero antes, Ivana Icardi ha sido escritora, cantante y hasta jugadora de baloncesto. Conócela un poco más

'Supervivientes All Star' no es el primer reality en el que ha participado Ivana Icardi, algo bastante evidente si tenemos en cuenta que para poder participar es necesario haber sido concursante del 'Supervivientes' clásico. Todos aquellos que forman parte de esta experiencia lo hacen sabiendo a qué se enfrentan, lo que añade un plus al programa, porque todos han podido pensar qué estrategia seguir para llegar más lejos, incluso si después no tienen posibilidad de ponerla en marcha. Ivana, como decimos, es ya toda una experta en estas lides, ella participó en el 'Gran Hermano' argentino de 2016, donde llegó bastante lejos en el concurso y donde demostró ser capaz de enfrentarse al encierro y la convivencia. De nuevo se encontró con estas circunstancias cuando formó parte, en 2019, del 'Gran Hermano' italiano.

Un año después probó suerte en 'Supervivientes', donde conoció a Hugo Sierra, de quien se enamoró y, fruto de su amor, nació su hija. Dos años después sintió que era un buen momento para encerrarse en una casa rodeada de desconocidos de nuevo y probó suerte en 'GH DÚO'. Ahora ha probado suerte de nuevo y ha regresado a la playa que en un momento le ayudó a encontrar el amor, esperando ser ganadora de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. Una larga trayectoria en televisión que ha ido acompañando de numerosos proyectos, esos que no siempre se conocen porque no siempre se promocionan en televisión, pero que para ella son igualmente importantes. Algunos inesperados, otros poco conocidos, pero todos ellos llenos de creatividad y ganas de no dejar ningún sueño por cumplir. Los proyectos de Ivana Icardi más allá de la televisión La vida de Ivana siempre ha sido movida, desde que a los 7 años se mudaba con sus padres desde su Argentina natal (nació en Rosario) hasta España, porque la joven creció en Canarias. El deporte corre por sus venas y, aunque algunos pensarán que esto es por ser hermana del futbolista Mauro Icardi, nada más lejos de la realidad. Cuando era joven jugaba al baloncesto, pero lo tuvo que dejar porque en su vida se juntaron demasiadas cosas: "Empecé la universidad, tenía un novio con el que me distraía, sufría mucho de los gemelos y me diagnosticaron prostatitis crónica", revelaba hace tiempo. Desde entonces, el deporte se ha convertido en su asignatura pendiente, pues nunca llega a ser tan constante como le gustaría.

Más allá de los años que dedicó al deporte, Ivana siempre ha sido una mujer de muchas inquietudes y una prueba de ello son todos los proyectos que ha puesto en marcha al margen de su carrera televisiva. En 2022 publicó su primer libro, 'Viaje de amor y soledad'. Un proyecto que mantuvo oculto durante meses y que hacía público a través de sus redes sociales. "Por fin he podido hacerles partícipes de este proyecto que tanta ilusión nos hace a mi madre y a mí", escribía en Instagram al presentar su novela. "Supongo que les habrá pillado por sorpresa a muchos, pero ya saben que las cosas hay que protegerlas hasta que se hacen realidad". Tal vez por eso mantuvo oculta otra de sus profesiones, porque durante un tiempo ejerció como vendedora de yates de lujo. Durante el tiempo que estuvo viviendo en Palma de Mallorca, los viajes se convirtieron en algo habitual para ella y el motivo eran los negocios que necesitaba cerrar, estas ventas de lujo que le permitían vivir con el nivel de vida que ella quería, porque, según reveló, su trabajo en redes sociales no era suficiente. Durante un tiempo se pensó que vivía de su trabajo como influencer, pero lo cierto es que eso era solo un complemento, uno que ha ido manteniendo y ampliando con el tiempo porque todos estos proyectos los ha compaginado con su crecimiento en redes, donde ha creado una comunidad fiel que se ha volcado con ella en el último de los proyectos que ha puesto en marcha.