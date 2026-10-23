Ivana Icardi y Chiqui protagonizan una gran bronca que deja sorprendidos a sus compañeros: "Horrible"

Supervivientes All Stars 23 octubre 2026

La discusión entre Ivana Icardi y Chiqui comenzó en Playa Leyenda y ha continuado en la Palapa ante la sorpresa de sus compañeros y la estupefacción de Arkano, que ha confesado que no le gusta ser "el tercero en discordia"

Ivana Icardi y Chiqui han protagonizado la bronca más fuerte hasta la fecha desde que comenzaron sus enfrentamientos en 'Supervivientes All Stars 2026'. Se han acusado mutuamente de ser falsas y mentirosas y han tenido que ver esas imágenes en la Palapa, donde han protagonizado otra gran bronca que ha dejado a sus compañeros tan sorprendidos como al presenciar su conversación en la playa.

"Fue horrible", ha declarado Rosa Benito, mientras que Víctor Janeiro ha intentado rebajar la tensión con una broma: "Se ve que hice el café muy cargado ese día". Ivana y Chiqui han seguido pese a todo con su discusión y es que la murciana ha acusado a la argentina de haberle hecho pensar que eran amigas cuando en realidad no era así. Tan opuestas se han mostrado en sus posturas que no se han puesto de acuerdo ni en cuál fue la primera que comenzó a gritarle a la otra. Tampoco han sabido aclararle a Jorge Javier Vázquez el motivo concreto de su discusión, aunque él ha confesado que tenía sospechas que "el tercero en discordia" era Arkano.

La reacción de Arkano El presentador le ha preguntado a Arkano por sus sensaciones al estar en el centro de este conflicto. "No me gusta ser el tercero en discordia ni ser el objeto de todo esto, ni ser a veces el tema central de la pelea porque yo no lo he buscado y se ha ido formando durante la semana", ha comentado el rapero. Chiqui ha querido dejar claro que ella no está interesada en Arkano y que no discute con Ivana por él: "Manzana no hay ninguna, por lo menos por mi parte, se la puede comer toda ella". Jorge Javier ha confesado que no ha entendido bien el origen del conflicto entre ellas pero que le ha recordado su bronca a las discusiones que tenían sus vecinas en el barrio de San Roque en Badalona cuando él era niño.