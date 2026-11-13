Y, por fin, llegó la gran final de 'Supervivientes All Stars 3'. Después de 64 días de aventura extrema, hambre, pruebas de resistencia y una convivencia que ha puesto al límite a sus protagonistas, la tercera edición del reality de Telecinco ya tiene ganador: Asraf Beno. El marido de Isa Pantoja se alzó con la victoria y consiguió el premio de 50.000 euros tras imponerse a Yola Berrocal en un desenlace cargado de emoción que se vivió desde Honduras.

La última gala reunió a Asraf Beno, Yola Berrocal, Omar Sánchez y Víctor Janeiro, los cuatro supervivientes que consiguieron llegar hasta el desenlace de una edición marcada por los enfrentamientos, las alianzas y las condiciones extremas de los Cayos Cochinos. Una noche especialmente emotiva en la que los finalistas recibieron la visita de sus seres queridos después de más de dos meses separados.

Pero mientras los espectadores seguían cada prueba y cada decisión desde sus casas, detrás de las cámaras se desarrollaba otro auténtico desafío: conseguir que todo saliera a la perfección en una de las noches más importantes del programa.

Así se prepara una final de 'Supervivientes All Stars' desde dentro

¿Cómo se organiza una final de estas características? ¿Qué ocurre en el plató mientras Jorge Javier Vázquez conecta con Honduras? ¿Cómo se coordinan los equipos que trabajan a miles de kilómetros de distancia?

Nos hemos colado detrás de las cámaras de 'Supervivientes All Stars' para descubrir todo lo que el espectador no ve durante la emisión. Desde los preparativos hasta los momentos de máxima tensión, nuestro equipo ha sido testigo del trabajo que hay detrás de una gala en directo. Para conocer todos los detalles, hemos hablado con Fernando Castelló, regidor del programa, que nos explica cómo se aborda una final de estas dimensiones y cómo se organiza el trabajo entre Honduras y el plató de Fuencarral.

Una labor en la que la coordinación, la comunicación y la capacidad de reacción resultan fundamentales para que los espectadores puedan disfrutar de cada momento de la gala sin ser conscientes de todo lo que sucede fuera de plano.

¿Qué ocurre cuando las cámaras dejan de enfocar a los protagonistas? ¿Cómo se prepara el equipo para el momento de anunciar al ganador? Fernando Castelló nos acerca a ese otro lado del reality que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer. ¡Dale play al vídeo para descubrirlo!