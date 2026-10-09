Las nominaciones de ‘Supervivientes All Stars’ han sido distintas y Jorge Javier Vázquez se lo ha comunicado a los concursantes: “Van a ser cruzadas, hay que nominar al otro equipo”. En una noche en la que Albert Barranco ha tenido que abandonar el concurso por decisión médica y María Jesús Ruiz se ha convertido en salvaje tras ser elegida por la audiencia para ser expulsada, pero ante este abandono continúa en la aventura, pero con otras condiciones y no como concursante oficial.
Del equipo ‘sol’ ha salido como líder tras salir vencedor de ‘la caída de Ícaro’ Damián Quintero y del equipo luna, Ivana Icardi. Además, tras ganar el juego de capitanes, Marta Peñate ha decidido salvar a Rosa Benito en el equipo sol y en el equipo luna el señalado por Rubén Torres ha sido Omar Sánchez, por tanto, está nominado.
Además, en estas nominaciones distintas los líderes han nominado como el resto de sus compañeros, no han tenido que nominar de manera directa, pero sí han sido inmunes y no les han podido dar su voto. Y con todo esto, comenzaban las nominaciones cruzadas:
Rosa Benito: nomino a Arkano porque Chiqui se merece estar aquí también.
Asraf Beno: nomino a Chiqui.
Víctor Janeiro: nomino a Chiqui por lo que ocurrió la semana pasada con su compañero Arkano, no reconocer los errores es triste.
Yola Berrocal: nomino a Arkano.
Damián Quintero: nomino a Chiqui.
Chiqui: nomino a Víctor porque no quiero perjudicar a Asraf ni a Yola.
Arkano: voy a nominar a Yola porque es con menos afinidad he tenido.
Omar Sánchez: nomino a Yola.
Ivana Icardi: nomino a Víctor, a Yola y a Asraf no les voy a tocar, ya tienen que cambiar un poco.
“Las personas nominadas del equipo sol son Víctor Janeiro y Yola Berrocal por decisión del equipo luna y el nominado del equipo luna es Chiqui”, les ha comunicado Jorge Javier Vázquez. Lista a la que se añadía Omar Sánchez tras ser señalado por el capitán del equipo luna.
Por tanto, los nominados de esta semana son: Víctor Janiero, Yola Berrocal, Omar Sánchez y Chiqui: ¡puedes votar a quién quieres salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!