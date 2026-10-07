Supervivientes All Stars 07 octubre 2026

La expulsión de esta semana en 'Supervivientes All Stars' ya es cosa de cuatro: descubre la lista definitiva

A la noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie' no le han faltado emociones, ante la larga lista de nominados después de la sanción por el robo a 'playa luna' de enfrentarse a la decisión de la audiencia y los que fueron señalados en la gala en las nominaciones, seis de los concursantes estaban en peligro: Arkano, Chiqui, Ivana Icardi, Omar Sánchez, María Jesús Ruiz y Yola Berrocal. De los cuáles dos, los más votados, han sido salvados.

La primera salvación de la noche Al principio de la noche, Sandra Barneda comunicaba a los seis nominados que dos de ellos optaba a la primera salvación por no ser ninguno de ellos el más votado: Omar Sánchez y Arkano. Y eran las cuatro chicas las que llegaban a la ceremonia de salvación. Los cubos con líquido negro iban cayendo una a una por las tres que siguen nominadas y era Yola Berrocal la que se salvaba al ser la más votada por la audiencia, la que estallaba de felicidad: "¡No me lo puedo creer! Muchísimas gracias a todos, os amo, estoy muy feliz aquí".

Este es el segundo salvado de la expulsión Y así se volvía a reabrir la votación con los cinco nominados que quedaban en peligro. Y, de nuevo, Sandra Barneda comunicaba a uno de los que no era el más votado que no optaba a la segunda salvación, Ivana Ivardi. En consecuencia, la segunda salvación de la noche estaba entre Arkano, Chiqui, Omar Sánchez y María Jesús Ruiz. Enfrentándose los cuatro a esta nueva ceremonia. "Yola ya está salvada y vamos a descubrir quién le acompaña", entonaba María Lamela y tras esto iban cayendo los cubos que determinaban quién de ellos seguía nominado, primero en María Jesús Ruiz, después en Chiqui y por último en Arkano, por tanto el segundo salvado es Omar Sánchez, que mostraba la gran felicidad que le provoca esta decisión de la audiencia: "Gracias España, Canarias, les quiero. Vamos, una semana más".