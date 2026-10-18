Supervivientes All Stars 18 octubre 2026

Asraf Beno ha contado que, aunque ahora es más abierto, no siempre ha sido así. Llegó a ocultar una enfermedad a su familia e Isa Pantoja para no preocuparles

Para los participantes de 'Supervivientes All Stars', poder formar parte de esta edición con exconcursantes es todo un sueño y lo afrontan como tal. Para algunos es una segunda oportunidad, una para demostrar que pueden llegar más lejos o para revalidar el título que una vez ganaron, para otros es la posibilidad de vivir de nuevo una experiencia divertida, aunque muy exigente. Aunque a menudo sea algo que se pasa por alto, no todo el mundo puede participar en 'Supervivientes', es importante estar en plena forma porque los concursantes pasan por situaciones extremas, que en ocasiones ponen su salud al límite. Por eso, antes de anunciar su participación, tienen que pasar por varias pruebas médicas que demuestren que pueden enfrentar las duras condiciones que les esperan.

Gracias a esto, son varias las personas que han descubierto que no estaban tan saludables como pensaban y Asraf Beno fue uno de ellos. El problema de salud de Asraf Beno Araf tenía el sueño de poder entrar a 'Supervivientes' y, aunque después lo pudo cumplir, la primera vez que lo intentó se encontró con la negativa del programa porque, tras hacerle las obligatorias pruebas médicas, le contaron que no era candidato porque habían encontrado algo en sus pulmones. El diagnóstico fue sarcoidosis. "Vieron que tenía algo raro en el pulmón, sarcoidosis. Es una inflamación de los ganglios del pulmón. El médico me dijo que ese problema de pulmones me podía dejar ciego y provocarme la muerte, pero hay varios estadios y yo estaba en el 1, así que lo más probable es que se curara solo", explicó en la revista 'Lecturas'. Por suerte para él, así sucedió y, una vez superado este bache en su salud, pudo participar en el programa, pero este diagnóstico fue un duro golpe para él que sacudió por completo su vida. Este problema de salud fue un duro golpe para Asraf, que optó por mantenerlo oculto. No se lo contó a su familia, pero también evitó decírselo a su pareja, Isa Pantoja. No fue para siempre, meses después, cuando acudieron a 'Volverte a ver', confesaba todo por lo que había pasado. Una vez pasado todo y aclarado que su caso no era de los más graves, Asraf optaba por la sinceridad y aclaraba todo lo sucedido.

"Yo le notaba muy raro, notaba que estaba muy preocupado, que hacía muchas llamadas por teléfono, pero él es un chico muy reservado", recordaba Isa Pantoja una vez que supo toda la verdad. "Creo que no me lo contó porque no me quería preocupar, pero quiero que me lo cuente todo y tenga confianza para apoyarse en mí". Esta forma de hacer las cosas es algo de lo que Asraf ha hablado en alguna ocasión, asegurando que siempre le ha costado confiar y abrirse con las personas, pero que su relación con Isa le ha ayudado a ser más abierto y sincero. En ese momento no quiso preocupar a nadie y optó por pasar por esta experiencia él solo; su hermano Anuar confirmaría más adelante que él se enteró cuando grabaron el programa. A pesar de que intentó ser fuerte por su familia, para no preocuparles, no llegó a 'engañar' a su pareja en ningún momento, "Hasta el niño se daba cuenta de que Asraf no estaba bien y que algo le ocurría", señalaba Isa, dejando claro que el agobio de su ahora marido era evidente. Por suerte, todo salió bien y se recuperó, pudiendo recordar todo como una mala época que ya está en el pasado. A pesar de que esta enfermedad puede llegar a ser grave, también puede curarse por sí misma, tal y como le sucedió a Asaf, que sí pudo participar en la edición de 'Supervivientes' de 2023, donde las pruebas médicas confirmaron que el problema se había resuelto.