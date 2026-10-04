Asraf Beno e Isa Pantoja: las dificultades que han superado juntos desde el inicio de su relación

Supervivientes All Stars 04 octubre 2026

La relación entre Isa Pantoja y Asraf Beno ha pasado por momentos buenos y otros no tanto, pero ellos han sabido apoyarse para superarlo todo juntos

La relación de Isa Pantoja y Asraf Beno está ligada a la televisión desde sus comienzos porque se conocieron durante un reality y, aunque nadie apostaba porque su amor sobreviviera, ellos solo se necesitaron el uno al otro. Desde el 2018 que se conocieron hasta la actualidad han pasado por muchas cosas, algunas buenas y otras malas, pero juntos han conseguido salir adelante y formar su propia familia. Actualmente afrontan un momento de distanciamiento físico, porque Asraf es uno de los concursantes de 'Supervivientes All Stars', lo que hace que no pueda estar al lado de Isa como les gustaría a ambos. Beno se ha embarcado en esta aventura con el beneplácito de su mujer, quien le animó a aceptar la propuesta porque "las cosas y las oportunidades, pasan", tal y como explicaba ella misma en '¡De viernes!'.

La pareja ha pasado por una etapa complicada en los últimos tiempos tras el nacimiento de su hijo Cairo, algo que se vio potenciado por el distanciamiento definitivo por parte de Isa y su madre. Conflictos y discusiones que la pareja ha afrontado de la misma manera que el resto de dificultades, con ganas de dejarlas atrás y poder disfrutar de su amor. Asraf Beno e Isa Pantoja: las dificultades que han superado juntos La pareja coincidió en el año 2018 en 'GH VIP 6', la relación de Isa con Omar Montes todavía no había terminado por completo y el hecho de que Isa y Asraf se acercaran durante el concurso fue todo un escándalo. Una de sus primeras discusiones tuvo lugar porque, mientras que ella aseguraba que no había pasado nada entre ellos durante el programa, él confirmó que se habían besado bajo las sábanas.

Años después, Asraf contó que no había sido sencillo porque muchas personas se posicionaron a favor de Omar y no veían la relación y a Asraf con buenos ojos. "La gente lo quería mucho y lo apoyaba mucho", explicó durante su paso por 'La casa fuerte'. "Yo lo pasé mal porque sentía que yo no valía nada. Era como que yo era el malo y el otro era el bueno. Yo siempre quedaba en mal lugar, siempre la gente tiene una mala imagen mía porque soy muy serio". Por suerte, supieron dejar esos problemas atrás y continuaron con su relación, que siempre ha estado en el ojo público. Las discusiones de la pareja se hacían públicas en los medios, sobre todo aquellas que tenían lugar en la calle, y las actitudes de ambos eran cuestionadas. Ellos han tenido que sobrellevar estos comentarios y también han tenido que aprender a lidiar con la desconfianza por parte de muchos familiares. Parte de la familia Pantoja no aceptaba la relación entre ellos y, según publicaron muchos medios, tampoco contaban con la aprobación de la familia de Asraf. A pesar de ello, la pareja siguió adelante y en 2020 anunciaron su boda, un enlace que tuvieron que posponer a causa de la pandemia. La ceremonia finalmente se celebró en 2023 y lo hizo con sonadas ausencias: ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera estuvieron entre los invitados. Al segundo no le invitó y la ausencia de Isabel Pantoja era una certeza para Isa, que tenía bastante claro que su madre no iba a acudir a la boda. Además, una vez pasado el evento y confirmado que, efectivamente, Isabel Pantoja no estuvo entre los invitados, Isa aclaró a quienes tenían la duda de si la elección del padrino había sido la causa (el padrino fue Jorge Javier Vázquez): su madre tampoco hubiera ido si el padrino hubiera sido otro.

La relación madre e hija no siempre ha sido fácil, pero en los últimos tiempos se ha tornado imposible. La gota que colmó el vaso fue que, al intentar volver a quedar con su madre y verse tras un tiempo distanciadas, Isabel Pantoja dejó de responder a su hija. Isa, que le había dado una fecha para verse, pensó que necesitaba tiempo, pero después descubrió que su madre estaba con su hermano y con sus nietas, lo que le provocó un ataque de ansiedad. La decepción fue definitiva y ya no quiere saber nada de ella. Esto es algo que a Isa le ha afectado especialmente después del nacimiento de su segundo hijo, Cairo, el primero junto a Asraf. Tras nacer el pequeño, Isa ha estado lidiando con una situación complicada, de la que ha hablado en alguna entrevista, confirmando que le han diagnosticado depresión y ansiedad. La situación con su madre ha incrementado esas sensaciones y sentimientos que tenía, "Baja autoestima, ganas de no hacer nada, poca motivación, no sentirme válida", explicaba sobre su situación durante una entrevista en '¡De viernes!'. "Cuando nunca me ha pasado eso". Asraf estuvo a su lado en todo momento, aunque no ha sido sencillo para la pareja: "Estos meses hemos tenido más discusiones. Él tiene mucha paciencia y fue el que me dijo que tenía que hacer terapia todas las semanas por los niños".