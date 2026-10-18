Supervivientes All Stars 18 octubre 2026

Desde hace casi dos años, Rubén y Laura comparten su vida. Para ellos esta es una aventura romántica, pero sus comienzos no estuvieron libres de polémicas

Hace bastante tiempo que Rubén Torres parece haber encontrado a la mujer de su vida y hace también bastante tiempo que presume de ella. Esta es Laura Cantizano. Esto puede parecer algo evidente, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que las primeras etapas de esta ahora consolidada relación le costaron varias polémicas al bombero que participa en 'Supervivientes All Stars'. Una de sus primeras apariciones fue en 'Falso amor', donde ya apuntaba maneras y dejaba claro que encontrar el amor era para él importante. Después daría el salto y participaría en 'Supervivientes', esto hizo que su fama aumentara y gracias a ello consiguió convertirse en tentador VIP de 'La isla de las tentaciones'. Fue tras su estancia en República Dominicana cuando la polémica comenzó.

En 'La isla de las tentaciones' conoció a Bayan, conectaron y, en la hoguera final, ella decidió que no se iría con su pareja, sino que lo haría con Torres, algo con lo que él parecía conforme. Sin embargo, una vez que llegó a España, le confirmó que lo suyo era imposible, llevaba tiempo conociendo a otra chica y prefería apostar por ella. Fue una decisión acertada, porque esa chica no era otra que Laura Cantizano, con quien comenzó una relación que dura hasta hoy. La pareja se había conocido en enero de 2024, algo que confirmó la propia Laura: "Dos meses antes de irse él a 'Supervivientes' y yo a vivir a Tailandia, nos habíamos liado". Una vez que él salió de 'Supervivientes', retomaron el contacto, pero todavía no se consideraban una pareja, era una relación sin compromiso, por lo que Torres no dudó en aceptar la propuesta de 'LIDLT'. Al regresar, en octubre de 2024, las cosas cambiaron entre ellos y confirmaron el noviazgo en el mes de noviembre.

Desde entonces y aunque la relación ha tenido algunos altibajos, han estado juntos, felices y enamorados. El único tiempo en el que mantuvieron las distancias fue a causa de 'Supervivientes All Stars' (segunda edición), programa en el que Rubén participó y del que resultó ganador, motivo por el que es uno de los capitanes que se encuentra de nuevo en Honduras, ahora que está teniendo lugar la nueva temporada del reality de supervivencia. De nuevo se han visto separados en lo físico, pero no en lo emocional. Torres parece tener claro que lo suyo con Laura es para siempre, sin importarles la diferencia de edad (ella es 15 años mayor que él), pero ¿quién es esta joven que ha logrado robarle el corazón? Conocemos un poco más de la vida de Laura. Así es Laura Cantizano, novia de Rubén Torres "Eres increíble, por fuera eres espectacular (no hace falta que lo diga, pero es un cuerpazo y una cara preciosa), pero es que por dentro aún lo eres todavía más: risueña, simpática, extrovertida, dulce, cariñosa, familiar y muchas cosas más bonitas", escribía Rubén al confirmar su relación con Laura en Instagram. "Me has hecho reír, bailar, cantar, llorar, chillar, saltar, pero sobre todo me has hecho feliz".

"No todo es bonito, también hemos tenido nuestros más y nuestros menos, nuestras idas y venidas, distancias y despedidas, noches en vela echándonos de menos, pero aun así nos seguimos escogiendo. Gracias por quererme tanto, por hacerme tan feliz, por sacar mi mejor versión y por estar aquí conmigo y cuidarnos a Braco y a mí. Solo nosotros sabemos nuestra historia real, pero ahora todos sabrán que quiero pasar mi vida a tu lado". Una bonita declaración que sirve para conocer un poco mejor a Laura o, por lo menos, hacerlo a través de los ojos de su enamorado. Lo que no cuenta y también es interesante son otras cosas más de día a día, como que Laura ha sido enfermera y modelo, también directora de una clínica de medicina estética y cirugía. Además, aprovecha la cantidad de seguidores que tiene en sus redes para seguir creciendo profesionalmente como creadora de contenido.