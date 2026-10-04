Supervivientes All Stars 05 octubre 2026

Asraf Beno habla sobre lo mal que lo ha pasado Isa Pantoja con todo lo relacionado con su familia: sus palabras sobre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Asraf Beno ha vivido una noche intensa en 'Supervivientes All Star: Conexión Honduras' y, es que, el superviviente se ha enfrentado al 'puente de las emociones', donde ha abierto su corazón como nunca hablando de lo mal que lo pasó en su infancia, pasando por su relación con Isabel Pantoja y la familia de su mujer, al amor por Isa. El concursante empezaba en el peldaño de su infancia, la que aseguraba que había sido muy bonita, pero también marcada por momento difíciles: “Siempre he sido un niño que todo el mundo me reconociese como uno más y es verdad que algunas personas me han remarcado que si soy de otro origen y eso me ha ido marcando en el colegio sobre todo”. Recalcando la relación que ha tenido con sus padres: “Mi madre es el amor de mi vida, la que más amor me ha dado y con mi padre, es verdad que es un poco más serio y distante, pero es su forma de ser, ahora me da muchos más abrazos, en la infancia no tantos”.

Repasando también cómo vivió él su salto a la fama: “Entro a ‘Gran Hermano’ y cuando salgo empiezo a ver que soy una persona distinta, no me considero famoso, pero sí ha cambiado cómo me mira la gente. Me chocó mucho, nos seguían con el coche, yo no estaba acostumbrado, sobre todo lo noté cuando empecé a salir con Isa, ya fue la verdadera presión, todo el rato detrás de nosotros, había fotógrafos y me sentía un poco cohibido. Toda esa parte de la fama lo he vivido un poco mal, yo en realidad es que no me considero nadie”. Asraf Beno, sobre Isabel Pantoja: "Si yo fuese rico, me trataría de otra manera" Siendo otro de sus peldaños el de Isabel Pantoja y la relación que ha tenido con ella desde que empezó una relación con su hija: “La conocí una Nochevieja, a medida que fue pasando el tiempo y la cosa fue más seria con Isa empezaron los problemas, yo he notado que no le gusto, me lo hizo sentir en feos, comentarios que me llegaban de su alrededor: que si no tenía dinero, que yo trataba mal a Isa, dejándome de menos en la tele. Al principio quería hacer oídos sordos, pero si que me he dado cuenta es que si yo fuese rico se me trataría de otra manera. Yo lo pasé mal, me llamó garrapata por teléfono, que si me aprovechaba de su hija… poco a poco fui viendo que no había arreglo”.

Asegurando que él terminó su relación con la cantante antes de que Isa Pantoja dejase de tener contacto con ella: "Decidí apartarme porque sentí que estorbaba, quería que Isa estuviese bien con su madre, empecé a no ir a Cantora, que no me viera y se fue distanciando la cosa. A día de hoy no habla con su hija casi, imagínate conmigo, pero yo lo prefiero. Yo no quiero tener relación con ella porque sé que no lo va a hacer de corazón”. A la que ha definido "como una gran cantante, pero no tan buena persona por todo lo que le ha hecho a Isa, pero también a mí. Recordando que no conoce a su hijo, ni le ha visto en imágenes: "No le preguntó ni a Isa, a veces me pregunto cómo se lo voy a contar a mi hijo, cuando tenga que explicarle que su abuela no quiere tener relación con su madre. Isa se conformaba con un mensaje preguntando por si está bien".

Contando el contenido del mensaje que le llegó a mandar a su hija hace no tanto para verse, pero después del que volvió a desaparecer: "Me alegro por ella porque Isa lo necesita, no veas la cara de ilusionada que tenía cuando lo recibió estando en un centro comercial, buscando fecha y cuando la encuentra se lo dice a su madre y no hay respuesta. Lo estaba pasando muy mal con ese cambio repentino que estaba haciendo su madre, llegó a afectar a nuestra relación. La admiro porque saca fuerza y no sé de donde, si me pasa algo así no sé qué haría". El que reflexionaba sobre todo lo que está ocurriendo: "intento entenderla, pero no hay explicación. Te digo estas cosas sin llorar porque tengo más rabia que otra cosa, no se puede jugar con las personas y menos hacérnoslo pasar así, no sabéis cómo lo ha pasado Isa". "Es una persona egoísta que solo piensa en él", asegura de Kiko Rivera Y llegaba el momento de hablar de Kiko Rivera, del que también tenía cosas que decir: "Es una persona egoísta, que solo piensa en él. Un niño mimado que se cree que tiene la razón siempre. Todo lo que me duele de él es por el daño de Isa. No me fío, tengo relación nula con él ni la quiero tener. Contó en una revista una cosa muy dolorosa, le ha hecho mil cosas a Isa, siempre le han hecho de menos". Asegurando que se sentiría bien si Isa es feliz con la decisión que tomase respecto a él: "Si lo es solucionándolo, que lo haga. Pero veo que se hacen diferencias entre ella y su hermano". Su emoción al hablar del amor de Isa y sobre Cairo y Albertito El que se emocionaba mucho al hablar de sus sentimientos por Isa: "Para mí es todo, me ha enseñado a abrirme más, no mostraba mis sentimientos, ella me escucha sin juzgar y es muy bonito, es el amor de mi vida. Hemos pasado momentos muy difíciles, muy bonitos y muy malos, pero aquí seguimos. Es una luchadora, la admiro todo el rato, mi felicidad es que ella esté feliz, prefiero que ella esté bien porque sé que lo necesita más". Contando cómo se fueron abriendo el uno al otro de forma progresiva: "Me enamoraron de ellas muchos factores, en 'Gran Hermano' congeniamos mucho, poco a poco fue surgiendo el amor, ella no daba abrazos y fui viendo que necesitaba cariño, ahora me los pide ella, ha aprendido a quitarse esa coraza. Soy muy feliz con la familia que tengo. Sé que lo estás pasando mal, sé que está siendo muy difícil, pero esto terminará, esto lo estoy haciendo por vosotros". Un vosotros en el que englobaba al primer hijo de Isa y al que han tenido en común: "Albertito es como si fuese mi hijo, le he visto crecer, cuando conocí a Isa me enamoré de los dos. El amor de hijastro a padrastro es bonito, su padre es su padre, pero yo admiro el amor que nos tenemos. He tenido mucha fortuna en conocerle. Y Cairo es la persona que amo muchísimo, cada día tiene una sonrisa, llena la casa de energía, cuando le tengo en brazos me alivia de los problemas. Me da mucha pena perderme momentos, pero estoy aquí por ellos y para que estemos todos bien. Ser padre es una cosa que quería desde hace mucho tiempo, es algo único". Isa Pantoja reacciona al 'puente de las emociones' de Asraf

Muy emocionada, Isa Pantoja daba un abrazo a Sandra Barneda en plató, la que le preguntaba si puede aceptar que su madre no quiera saber nada de ella nunca más y ella respondía rotunda: "No, nunca, no podría aceptarlo. Nunca voy a superar su ausencia, no hay un motivo". Asegurando que ha vivido una época muy complicada tras el último mensaje que recibió de ella: "Esta última vez, que yo venía arrastrando la depresión post-parto y el contacto con mi madre me hizo ilusionarme muchísimo y no saber más de ella de la noche a la mañana me ha azotado de una forma tremenda".