Asraf Beno, en sus primeros días en Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars', no ha dudado en contarles a sus compañeros qué piensa sobre Isabel Pantoja, cómo es su relación con ella y lo que vive su mujer, Isa Pantoja, al no hablarse con su madre.
El concursante relataba el momento en el que conoció a su actual mujer y cómo fue el comienzo de su relación. Además, sobre la complicada situación que atraviesa Isa Pantoja al no tener el apoyo de su madre, algo que él mismo no entiende: "Cualquier persona hace eso a su hija y a sus nietos eso y está mal. No hay ningún motivo, Isa no ha dicho nada de su madre. Pero se está esforzando día a día para superarlo".
Algo sobre lo que se pronunciaba Isa Pantoja en plató, recordando que su madre y Asraf tenían una buena relación aunque no muy estrecha, pero que se cortó a raíz de que se dejase de hablar con ella: "Yo no tengo ninguna relación con ella, él me respeta mis decisiones, le duele que no conozca a nuestro hijo pequeño".
Como ella misma también contaba cómo se encuentra ella misma con esto: "Estoy en proceso de recuperación, de sanarme por dentro, de quererme más todavía y ya está, me tendré que acostumbrar. Yo tengo a mi familia, sé lo que tengo y lo que valgo".
Pero esto no se quedaba aquí, Asraf también ha hablado en la playa sobre cómo fue la boda con Isa Pantoja, a la que faltó parte de su familia, entre los que destacaba a su madre, su tío y su madre.
Haciendo hincapié en que no tienen relación con la cantante, aunque si Isabel Pantoja se puso en contacto con su hija: "Llevaba como seis años sin decir nada y, de repente, le escribió un mensaje antes de ir a 'De Viernes' de haber si se veían, a lo mejor era para que aflojase un poco en el programa, pero luego la dejó en visto. Otra intención que no sea reconciliarse de verdad... me parece muy mal que se juegue así con una persona. Ya ha jugado con sus sentimientos bastante, creo que ya está muy quemada".
Y asegurando que Isa está "muy mal" con este tema, algo que ha llegado a afectar en su relación: "El estado de ánimo de Isa no era el óptimo, estaba muy tocada. Te aseguro que yo llego a ser rico y me quiere".
Después de escuchar sus palabras, Asraf se emocionaba en directo en la palapa al contar lo complicado que ha sido vivir esto: "Es increíble el dolor que se vive en casa cuando tu pareja está tan mal, intentando luchar con su mente para estar bien de cara a sus hijos y a veces no puede. Le está haciendo mucho daño. Vivir con esta sensación de que están muertos en vida para mí es difícil, pues imagínate para ella".
El que tampoco podía contener las lágrimas al recordar cómo fue vivir su boda con ella sin tener el apoyo de algunos de sus familiares más queridos y agradecía a Jorge Javier Vázquez que estuviera con ellos: "Gracias por apoyarnos ese día, en especial a ella que lo necesitaba".
El que explicaba que ha intentado ayudarla animándola a hacer terapia, no sacando mucho el tema: "Son cosas que aprendes a vivir con ellas, pero no es justo porque ella no ha hecho nada. Jugar con la ilusión de una niña después de seis años que vengan y te digan que quieren verte, Isa le dijo fecha para quedar y, de repente, la otra persona no vuelve a decir nada. Me parece terrible, si no quieres estar deja que haga su duelo, que intente superarlo, pero no estés entrando y saliendo porque ella lo pasa mal y nosotros en la familia".
Tras este complicado momento de Asraf, Isa Pantoja en plató reflexionaba sobre todo lo que está pasando: "No sé qué decir, no quiero llorar ni nada, no me quiero recrear y empezar a autocastigarme y a hacerme más daño todavía, quiero pensar que las cosas siempre pasan por algo y que si no ha habido ese encuentro es porque Dios me está preparando algo mejor. Tengo mucha suerte de tener a Asraf y a mis hijos".