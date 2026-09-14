El concursante relataba el momento en el que conoció a su actual mujer y cómo fue el comienzo de su relación. Además, sobre la complicada situación que atraviesa Isa Pantoja al no tener el apoyo de su madre, algo que él mismo no entiende: "Cualquier persona hace eso a su hija y a sus nietos eso y está mal. No hay ningún motivo, Isa no ha dicho nada de su madre. Pero se está esforzando día a día para superarlo".

Asraf Beno , en sus primeros días en Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars', no ha dudado en contarles a sus compañeros qué piensa sobre Isabel Pantoja , cómo es su relación con ella y lo que vive su mujer, Isa Pantoja, al no hablarse con su madre .

Isa Pantoja, sobre su madre: "No tengo ninguna relación con ella, Asraf respeta mis decisiones"

Algo sobre lo que se pronunciaba Isa Pantoja en plató, recordando que su madre y Asraf tenían una buena relación aunque no muy estrecha, pero que se cortó a raíz de que se dejase de hablar con ella: "Yo no tengo ninguna relación con ella, él me respeta mis decisiones, le duele que no conozca a nuestro hijo pequeño".

Como ella misma también contaba cómo se encuentra ella misma con esto: "Estoy en proceso de recuperación, de sanarme por dentro, de quererme más todavía y ya está, me tendré que acostumbrar. Yo tengo a mi familia, sé lo que tengo y lo que valgo".

Pero esto no se quedaba aquí, Asraf también ha hablado en la playa sobre cómo fue la boda con Isa Pantoja, a la que faltó parte de su familia, entre los que destacaba a su madre, su tío y su madre.

Haciendo hincapié en que no tienen relación con la cantante, aunque si Isabel Pantoja se puso en contacto con su hija: "Llevaba como seis años sin decir nada y, de repente, le escribió un mensaje antes de ir a 'De Viernes' de haber si se veían, a lo mejor era para que aflojase un poco en el programa, pero luego la dejó en visto. Otra intención que no sea reconciliarse de verdad... me parece muy mal que se juegue así con una persona. Ya ha jugado con sus sentimientos bastante, creo que ya está muy quemada".

Y asegurando que Isa está "muy mal" con este tema, algo que ha llegado a afectar en su relación: "El estado de ánimo de Isa no era el óptimo, estaba muy tocada. Te aseguro que yo llego a ser rico y me quiere".

Después de escuchar sus palabras, Asraf se emocionaba en directo en la palapa al contar lo complicado que ha sido vivir esto: "Es increíble el dolor que se vive en casa cuando tu pareja está tan mal, intentando luchar con su mente para estar bien de cara a sus hijos y a veces no puede. Le está haciendo mucho daño. Vivir con esta sensación de que están muertos en vida para mí es difícil, pues imagínate para ella".