Isa Pantoja y Alma Bollo compartido plató durante la gala de 'Supervivientes All Stars' en un momento en el que no tienen ninguna relación después de que fueran amigas hace años, donde han tenido un momento para hablar en directo.
Jorge Javier Vázquez, antes de que Alma entrase en plató tras tener que abandonar 'Supervivientes All Stars' por motivos médicos, hablaba con Isa Pantoja y esta confirmaba que "no se hablan". Mientras el presentador le pedía a Beatriz Trapote que contase lo que había vivido entre ellas en su primer encuentro en maquillaje: "Hablar no han hablado, ninguna de las dos. Ha entrado Alma y digo una cosa, la que entra es la saluda".
Tras esto, Alma Bollo entraba en plató. "Hemos sido muy amigas y primas", decía la ya exconcursante de 'Supervivientes All Stars', después de que Jorge Javier contase que recuerda un concierto donde vio a ambas juntas hace años. Y ella añadía: "Cuando se habla de Isabel Pantoja, la artista, solo tengo recuerdos bonitos, no tengo esos recuerdos feos". Como también aseguraba hacer saludado a todos: "En maquillaje también he saludado aunque diga Trapote que no".
Y era aquí cuando llegaba el turno de Isa Pantoja, que se dirigía directamente a Alma: "No sé qué decir, lo que te ha pasado no se lo deseo a nadie, menos a ti. Me parece una faena haber tenido que irte de esa manera, deseo que te recuperes. Por respeto a la relación que tuve contigo de niña nunca voy a decir una mala palabra hacia ti, te tengo cariño y por respeto a esa relación te deseo que te mejores lo antes posible".
Lo que hacía que Alma asegurase que ella nunca se ha pronunciado sobre ningún tema sobre ella: "Nosotros dejamos de hablar hace tres años cuando terminó la edición de 'Supervivientes", no he dicho nada ni para bien ni para mal".
Además, Alma Bollo también podía ver unas imágenes de los días que pasó en Honduras, después de las que comentaba cómo ha vivido tener que abandonar por un problema médico.
"Me ha costado comprender el por qué a mí o por qué en este momento, pero yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y cuando una puerta se cierra, otra se abre", decía muy emocionada. Asegurando que le ha costado aceptar tener que volverse de Honduras: "Iba con muchas ganas, creo que en el poco tiempo que he estado lo he demostrado, cuando me entrego, me entrego en todo".